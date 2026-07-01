Myanmar vrea să reia construcția controversatului baraj Myitsone, în valoare de 3,6 miliarde de dolari, susținut de China

2 minute de citit Publicat la 22:41 01 Iul 2026 Modificat la 22:41 01 Iul 2026

Autoritățile iau în calcul să finalizeze proiectul în aproximativ opt ani / sursă foto: Getty Images

Guvernul din Myanmar vrea să reia construcția controversatului baraj Myitsone, un proiect hidroenergetic de 3,6 miliarde de dolari susținut de China și oprit în urmă cu peste un deceniu din cauza opoziției publice, potrivit unor surse citate de Reuters.

Autoritățile iau în calcul să finalizeze proiectul în aproximativ opt ani, în nordul statului Kachin, într-o zonă afectată de conflict.

Informațiile au apărut după ce liderul juntei militare, Min Aung Hlaing, a revenit dintr-o vizită în China, țară care a susținut constant construirea acestui proiect hidroenergetic de amploare.

„Va începe în curând”, a declarat un membru al parlamentului regional din Kachin, confirmând reluarea lucrărilor.

„Va fi făcut un anunț oficial. Președintele însuși a declarat deja că proiectul va fi reluat”, a mai declarat acesta.

Proiectul a fost suspendat în 2011, în urma unor proteste rare în Myanmar, generate de îngrijorările legate de impactul asupra mediului și comunităților locale.

Decizia a stârnit furia Chinei, însă îngrijorările legate de impactul asupra mediului și de influența tot mai mare a Beijingului în Myanmar au avut câștig de cauză, în contextul în care barajul ar fi inundat o zonă de mărimea Singapore-ului și ar fi urmat să exporte 90% din energia produsă către China.

Această capacitate ar plasa Myitsone printre cele mai mari proiecte hidroenergetice din Asia de Sud-Est, deși ar rămâne totuși mult sub nivelul unor proiecte precum Barajul celor Trei Defileuri din China, cu o capacitate instalată de 22,5 GW.

Proiectul ar urma să coste de trei ori mai mult

Cu toate acestea, potrivit celei mai recente estimări a Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, reluarea proiectului ar putea costa 11,5 miliarde de dolari, adică de peste trei ori mai mult decât costul estimat în 2009.

Guvernul condus de Min Aung Hlaing, care a preluat puterea în aprilie după alegeri larg criticate, câștigate de un partid politic aliniat armatei, lucrează la relansarea proiectului, au declarat trei oficiali, printre care și un parlamentar din statul Kachin.

Inițiativa vine în contextul unui război civil declanșat de o lovitură de stat din 2021, în cadrul căreia armata, condusă de Min Aung Hlaing, a detronat guvernul ales al laureatei Premiului Nobel pentru Pace, Aung San Suu Kyi, care se opusese, de asemenea, barajului Myitsone.

În Myitkyina, capitala statului situată la aproximativ 37 km distanță de amplasamentul barajului, liderul statului Khet Htein Nan a subliniat dorința guvernului de a continua proiectul.

Spre deosebire de trecut, China este acum pregătită să abordeze problemele de mediu cu ajutorul noilor tehnologii, a declarat un oficial în cadrul unei discuții din 23 iunie privind barajul.