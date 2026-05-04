„Neom devine poartă-cheie de acces”. Arabia Saudită a găsit o nouă cale de a reactiva proiectul. TIR-uri cu marfă sunt aglomerate acolo

6 minute de citit Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:48 04 Mai 2026

Arabia Saudită promovează portul Neom ca un nod comercial care leagă Golful de Europa și Africa. FOTO: X NEOM

Arabia Saudită promovează portul Neom ca un nod comercial care leagă Golful de Europa și Africa, în timp ce regatul încearcă să valorifice mai mult coasta sa de la Marea Roșie, cu scopul de a avea o rută comercială importantă care să reducă dependența de Strâmtoarea Ormuz, scrie Financial Times.

Megaproiectul Neom al prințului moștenitor Mohammed bin Salman, care includea și un oraș futurist construit în linie dreaptă în deșert, a fost redus semnificativ după ce costurile au crescut foarte mult.

Totuși, Neom încearcă acum să promoveze portul său, un proiect mai puțin spectaculos, dar practic, ca parte a unei rețele de infrastructură care a ajutat Arabia Saudită să limiteze lovitura economică suferită după ce atacurile iraniene asupra navelor au izolat, practic, estul bogat în petrol al țării de comerțul mondial.

Atacurile, lansate după lovitura americano-israeliană asupra Iranului din februarie, au determinat Arabia Saudită și alte state din Golf să își reducă dependența de Strâmtoarea Ormuz.

„Pe măsură ce rutele comerciale se schimbă și dinamica regională evoluează, portul Neom devine o poartă importantă”, a transmis săptămâna trecută echipa de comunicare a Neom pe X. „Poziționat strategic la Marea Roșie și complet operațional, portul facilitează deja un comerț mai rapid și mai bine conectat.”

Nu este clar ce mărfuri noi sunt transportate prin Neom, port care nu gestionează petrol.

Compania, deținută de fondul suveran al Arabiei Saudite, nu a răspuns unei solicitări privind datele despre activitatea portului, dar susține că acesta este complet operațional. În 2024, portul a primit 2,2 milioane de tone de marfă, adică aproximativ 2% din importurile Arabiei Saudite. Imaginile din satelit de la începutul lunii martie arătau un număr mare de camioane de marfă în port, semn că activitatea era importantă. Imaginile realizate de Planet Labs arătau că bazinul portuar a fost complet excavat, iar macaralele au fost instalate pe chei.

Fully operational on the Red Sea, #PortofNEOM is actively receiving and moving complex cargo through its multi‑purpose terminal.



Our infrastructure and operating standards support dependable cargo handling and multimodal routing spanning trade flows from Americas, Europe and… pic.twitter.com/rZ1sGYFWRI — NEOM (@NEOM) April 19, 2026

„Deși Arabia Saudită a fost mai puțin afectată de război decât alte state din Golf, centrul său economic începe să se mute treptat spre coasta de vest”, a declarat un diplomat occidental.

Separat, regatul a reușit să transfere o mare parte din exporturile sale de petrol brut către Marea Roșie printr-o conductă construită în timpul unui alt război regional: conflictul dintre Irak și Iran din anii 1980.

Exporturile prin portul Yanbu, de pe coasta de vest, au crescut de aproximativ patru ori din februarie, ajungând la peste 29 de milioane de barili pe săptămână la începutul lunii aprilie, potrivit grupului de cercetare Kpler. Yanbu și conducta est-vest au fost lovite de unele atacuri iraniene, dar, fiind situat la peste 1.200 de kilometri de-a lungul Peninsulei Arabice, portul este mai ferit de dronele și rachetele Teheranului decât Ras Tanura, principalul terminal petrolier al țării, aflat pe coasta de est.

Cu Strâmtoarea Hormuz blocată, Arabia Saudită a încercat să se prezinte drept un centru regional de tranzit. Companii aeriene din Kuweit și Bahrain și-au mutat temporar o parte dintre operațiuni pe aeroporturi saudite. De asemenea, Riadul a permis trecerea mai multor camioane cu alimente prin regat și a eliminat taxele de depozitare, ajutând țările vecine care primesc de obicei produse alimentare prin porturile din Golf.

„A existat un efort important de dezvoltare a porturilor de la Marea Roșie, ca parte a strategiei de extindere în domeniul logisticii”, a spus Tim Callen, cercetător invitat la Arab Gulf States Institute din Washington și fost șef al misiunii FMI pentru Arabia Saudită. „S-au făcut progrese bune în îmbunătățirea infrastructurii portuare și în introducerea tehnologiei în procedurile vamale”, a adăugat el.

Mutarea economică spre vest este îngreunată de infrastructura limitată din vestul Arabiei Saudite

Nu există o cale ferată până la Marea Roșie, iar capacitatea portului Yanbu este limitată.

Chiar și în perioada de vârf din timpul războiului, Yanbu a transportat doar jumătate din cele 59 de milioane de barili pe săptămână pe care țara le exporta, în principal prin Ras Tanura, în săptămâna dinaintea începerii atacurilor americano-israeliene, potrivit Kpler. Un proiect de 27 de miliarde de dolari pentru construirea unei linii feroviare de 1.500 de kilometri, numită „landbridge”, între Riad și Jeddah, a fost amânat de mai multe ori. Oficialii spun acum că aceasta va fi finalizată până în 2034.

Autoritățile au lansat luna aceasta cinci noi „coridoare logistice” care leagă porturile din Golf de Marea Roșie, însă acestea folosesc în mare parte drumuri deja existente, pe care camioanele de marfă ajung la căile ferate existente din zona Riadului și din nord. Portul Islamic Jeddah rămâne cel mai mare port al Arabiei Saudite ca nivel de capacitate, gestionând peste un sfert din importurile de marfă în 2024.

O extindere de 800 de milioane de dolari, lansată anul trecut împreună cu compania DP World din Dubai, urmărește creșterea capacității portului cu o treime, până la 10 milioane de containere standard de 20 de picioare, cunoscute ca TEU. De-a lungul anilor, guvernul saudit a încercat de mai multe ori să folosească litoralul său de 1.830 de kilometri la Marea Roșie pentru proiecte economice care să reducă presiunea asupra orașului Jeddah și să dezvolte alte zone de coastă, cu rezultate diferite.

Regatul a înființat orașul industrial Yanbu în anii 1970, ca parte a eforturilor de a diversifica economia dincolo de vânzările de petrol brut. Petrolul a continuat însă să genereze între 70% și 90% din veniturile statului timp de decenii, până când reformele recente lansate sub prințul Mohammed au redus această pondere la 55% anul trecut.

Un plan de atragere a investitorilor asiatici la rafinăria Jizan, aflată aproape de granița cu Yemenul, a fost afectat de criza financiară globală din 2008. Între timp, King Abdullah Economic City, situat la nord de Jeddah, nu a reușit să atragă suficiente companii și locuitori pentru a fi populat la nivelul dorit.

Mai recent, țara a reușit să construiască resorturi de lux pe insule și a încercat să concureze cu Dubaiul ca centru de transport și logistică.

Neom, de departe cel mai ambițios proiect, a fost criticat ca fiind un eșec costisitor

Însă infrastructura sa mai puțin spectaculoasă ar putea începe să își găsească utilitatea, a spus Elana DeLozier, expertă în Golf și directoare executivă a Sage Institute for Foreign Affairs.

Neom „probabil nu a fost gândit inițial ca o soluție de protecție în fața amenințărilor la adresa Strâmtorii Ormuz, dar, teoretic, acest rol ar putea deveni mai important”, a spus DeLozier. Deși și-a redus planurile cele mai futuriste, proiectul merge mai departe cu Oxagon, conceput inițial ca un oraș industrial parțial plutitor, și s-a reorientat spre construirea de centre de date și unități de producție avansată.

Portul Neom, aflat acum în funcțiune, ar urma să aibă o capacitate anuală de aproximativ 1,5 milioane de containere. Unele zone ale portului păreau încă în construcție în imaginile din satelit de la începutul lunii martie. Imagini mai recente nu au fost disponibile din cauza întreruperii accesului Planet Labs în timpul conflictului cu Iranul.

Deși mutarea economiei spre vest oferă o protecție mai mare față de Iran, ea deschide și alte riscuri, precum instabilitatea din estul Africii și atacurile rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Teheran, care au vizat anterior Yanbu.

Houthi, care au un armistițiu cu Riadul din 2022, și-au limitat implicarea în conflictul actual la lansarea de rachete spre Israel, însă gruparea a atacat în 2019 conducta petrolieră est-vest. Aceeași conductă a fost lovită de Iran la începutul acestei luni, oprind pentru câteva zile un flux de 700.000 de barili pe zi.

Totuși, Houthi reprezintă „o amenințare mai mică decât o putere regională care îți poate impune condițiile, precum Iranul”, a spus Sultan Alamer, de la Middle East Policy Council. Pe termen lung însă, regatul nu poate accepta controlul iranian asupra strâmtorii, a spus diplomatul occidental. „Deși conducta și accesul la Marea Roșie le oferă opțiuni, strâmtoarea rămâne mult prea importantă strategic pentru Arabia Saudită”, a explicat el.