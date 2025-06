Nu e nici aur nici platină: cel mai scump mineral de pe Pământ are un nume pe care puțin îl cunosc și o cerere în creștere

În timp ce economia globală trece prin vremuri incerte, prețurile metalelor prețioase continuă să crească. În România, gramul de aur costă 478 de lei, potrivit cursului BNR, iar un gram de platină se vinde cu 153 de lei. Însă nici aurul și nici platina nu sunt cele mai scumpe metale prețioase, așa cum am fi tentați să credem, ci...jadeitul. Un mineral piroxenic, monoclin, mai rezistent ca un diamant, simbol al prosperității pentru chinezi, doar un carat de jadeit de culoare verde imperial se vinde și cu 3000 de dolari. Iar dacă un jadeit de culoarea lavandei ajunge în mâinile unui norocos, ei bine, caratul în acest caz se vinde cu 5000 de dolari.

Jadeitul aparține grupului mineralelor piroxene și se formează de obicei ca o rocă silicat de sodiu și aluminiu, având o structură policristalină.

Jadeitul și jadul nu sunt același lucru. E o distincție importantă, deoarece deși sunt asemănătoare, aceste materiale au proprietăți diferite care le influențează valoarea și utilizarea. Astfel, termenul de „jad” desemnează două minerale distincte: jadeitul și nefritul.

Artizanii chinezi au utilizat nefritul încă din perioada neolitică, existând dovezi care sugerează că brățările sculptate din nefrit datează de peste 4.000 de ani. Civilizațiile mezoamericane antice, inclusiv olmecii, mayașii și aztecii, au creat, de asemenea, obiecte ceremoniale și bijuterii din jadeit, potrivit Societății Internaționale a Pietrelor Prețioase.

Ambele au fost folosite de omenire de-a lungul mileniilor, în diverse culturi, sub forme precum:

Aceste materiale au depășit valoarea lor fizică atât în culturile chineze, cât și în cele mesoamericane, devenind simboluri ale celor mai înalte virtuți.

Aztecii, de exemplu, descriau elocvența drept „o împrăștiere de jaduri”. În mod similar, filozoful chinez Confucius (551–479 î.Hr.) compara jadul cu trăsăturile unui gentleman desăvârșit, atribuindu-i calități morale precum înțelepciunea, curajul și dreptatea.

Jadeitul se formează în zone de subducție, acolo unde plăcile tectonice continentale creează presiune ridicată și temperaturi scăzute. Acest mediu geologic permite formarea jadeitului cu o duritate între 6,5 și 7 pe scara Mohs, mai mare decât a altor tipuri de jad, cum ar fi nefrina.

70% din producția mondială de jadeit provine din Myanmar, dar se mai găsește și în țări precum Guatemala, Japonia, Rusia, Kazahstan și în unele zone din California.

Rezistența la impact a jadeitului depășește chiar și pe cea a diamantului, iar frumusețea și raritatea lui l-au transformat într-una dintre cele mai râvnite pietre prețioase din lume. Cu atât mai mult cu cât se găsește într-o varietate de nuanțe incredibile, care pot reflecta toate culorile curcubeului. Dar dacă există o culoare care fascinează lumea, aceea este verde imperial – mai pur și mai profund decât smaraldul... și mult mai scump.

Cel mai impresionant exemplu de jadeit de pe piață este colierul Hutton-Mdivani, scos la licitație în 2014 pentru 27,4 milioane de dolari. Format din 27 de mărgele de jadeit de dimensiuni variate, colierul a aparținut moștenitoarei Barbara Hutton și, potrivit experților, își are originile în curtea imperială a dinastiei Qing din China.

Dubbed the "Royal Gem," Burmese Jadeite boasts a pure green hue and strong Feng Shui energy, believed to attract wealth, peace, and good fortune. It is regarded as the finest jadeite in the world in terms of beauty and value.



