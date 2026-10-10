„Nu-mi pasă, sunt bogat”. Bărbatul care a lovit cu o piatră o focă-călugăr în Hawaii scapă de o parte din restricțiile de călătorie

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Un judecător federal a relaxat restricțiile de călătorie impuse lui Igor Lytvynchuk, bărbatul din statul Washington filmat în timp ce arunca o piatră mare într-o focă-călugăr, la Lahaina, la începutul acestui an. Decizia vine înaintea următorului termen al procesului, programat pe 16 noiembrie, la Honolulu, scrie The Inertia.

Igor Lytvynchuk a devenit peste noapte unul dintre cei mai detestați oameni de pe internet, după ce imaginile în care aruncă o piatră în foca Lani s-au viralizat, în luna mai.

„Nu-mi pasă, sunt bogat. Iubesc Maui și vin aici la câteva luni”, spune el în clipul devenit viral. Bărbatul a adăugat că poate plăti orice amendă ar primi.

Numai că riscă mai mult decât o amendă. La trei săptămâni după incident, Lytvynchuk a fost acuzat că a încălcat prevederile Legii privind speciile pe cale de dispariție și ale Legii privind protecția mamiferelor marine care interzic hărțuirea, rănirea sau uciderea animalelor protejate.

Dacă va fi condamnat, riscă până la un an de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare. Poate primi și amenzi de până la 50.000 de dolari în baza Legii privind speciile pe cale de dispariție, de până la 20.000 de dolari în baza Legii privind protecția mamiferelor marine și de până la 100.000 de dolari în baza Legii privind amenzile penale.

Lytvynchuk a pledat nevinovat. Avocatul său susține că bărbatul încerca, de fapt, să protejeze o broască țestoasă din apropiere, speriind foca.

„Erau două țestoase mari în apă. Când a aruncat piatra, intenția a fost să sperie foca. Repet, nu avea nicio idee despre importanța focilor-călugăr. Sincer, nici nu știa că avem foci în Hawaii”, a declarat pentru presa locală avocatul său din Honolulu, Myles Briener. „Când a văzut foca-călugăr, împingând țestoasele de pe stânci, a presupus că face un lucru bun dacă o sperie”.

Judecătorul l-a lăsat liber pe cauțiune de 25.000 de dolari. Inițial, bărbatul avea voie să se deplaseze doar în vestul statului Washington și pe insula Oahu, pentru înfățișările la tribunal. Noile condiții îi permit să circule în tot statul Washington, inclusiv în interes de serviciu.