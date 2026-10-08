Numărul țestoaselor uriașe din Seychelles a atins un record de 180.000, o victorie pentru conservarea speciei

1 minut de citit Publicat la 22:27 08 Oct 2026 Modificat la 22:27 08 Oct 2026

Aproape 183.000 de exemplare adulte și subadulte trăiesc pe o insulă din Seychelles numită Atolul Aldabra. Sursă foto: Getty Images

Populația de țestoase uriașe Aldabra din Seychelles, una dintre cele mai mari populații de țestoase gigantice din lume care trăiesc în libertate, a ajuns la un nivel record. Un studiu recent estimează că aproape 183.000 de exemplare adulte și subadulte trăiesc pe atolul Aldabra, după decenii de eforturi pentru conservarea speciei, scrie The Guardian.

Studiul, publicat în revista științifică Ecology and Evolution, a fost realizat de Seychelles Islands Foundation (SIF) și Universitatea din Exeter, pe baza datelor colectate timp de cinci ani, între anii 2018 și 2022.

Rezultatele indică aproape 183.000 de exemplare adulte și subadulte trăiesc pe o insulă din Seychelles numită Atolul Aldabra.

„Peste 180.000 de țestoase uriașe care se deplasează liber pe atol reprezintă dovada a ceea ce poate realiza un angajament pe termen lung față de conservare”, a declarat Frauke Fleischer-Dogley, directoarea executivă a Seychelles Islands Foundation.

Această specie, care odinioară era pe cale de dispariție, se dezvoltă în prezent.

De altfel, cercetătorii subliniază că Atolul Aldabra este unul dintre cele doar două locuri din lume în care țestoasele gigant trăiesc în sălbăticie. Cealaltă populație, mult mai mică, se află în Insulele Galapagos.

În anul 1981, Aldabra a fost declarată rezervație naturală strictă, iar un an mai târziu a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Mai mult decât atât, cercetătorii s-au confruntat cu o situație delicată. Aceștia au analizat atât exemplarele observate direct, cât și numărul estimat al celor care nu au putut fi văzute.

Ei susțin că numărarea țestoaselor de pe Aldabra este dificilă din cauza vegetației foarte dense.

Cu toate acestea, noul studiu reprezintă un punct de referință care va putea fi folosit pentru monitorizarea populației în următoarele decenii.

Totodată, deși numărul țestoaselor este mare, cercetătorii avertizează că schimbările climatice reprezintă o amenințare pentru țestoasele de pe Aldabra, asta pentru că seceta ar putea influența cantitatea de hrană și zonele umbrite disponibile.

În același timp, creșterea nivelului mării pune în pericol zonele joase ale atolului.