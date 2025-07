O apariție rară pe cer i-a înspăimântat pe oameni, în Portugalia. Ce este norul-rulou

Mai mulți oameni care se aflau duminică la plajă în nordul și în centrul Portugaliei au fost martori la un fenomen rar: apariția unui așa-numit "nor-rulou" sau "nor care se rostogolește", relatează marți Agerpres, care citează AFP.

Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie, IPMA, norul se îndrepta spre coastă și i-a panicat pe unii dintre privitori.

Imaginile impresionante distribuite pe rețelele sociale şi difuzate de presa portugheză nu reprezintă un "fake", a confirmat IPMA pe pagina sa de Facebook.

❗️??? - Tourists along Portugal’s central coast were captivated by a striking natural spectacle: peculiar, tube-shaped clouds stretching across the sky. The Portuguese Institute of the Sea and Atmosphere (IPMA) identified these as "roll clouds," scientifically classified as… pic.twitter.com/3Kw7WKqTSS

Agenția a postat, la rândul său, imaginea norilor-fenomen, realizată din satelit.

"Acești nori s-au format deasupra mării în jurul orei 15:30 (17:30 în România) şi s-au apropiat de coasta de vest a continentului, între Peniche (centru) şi Povoa de Varzim (nord), între orele 17:00 şi 18:00", a specificat IPMA.

"Este vorba despre nori relativ rari, care au fost introduși în atlasul Organizației Meteorologice Mondiale abia în cadrul ultimei revizuiri din 2017", a precizat agenția.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată un nor orizontal imens care avansează dinspre orizont către plaje.

Terifianta apariție i-a înfricoșat pe mulți dintre cei veniți să caute răcoarea Atlanticului în timpul valului de caniculă care a lovit Europa.

Odată ajuns la țărm, "norul-rulou" a fost însoțit de o rafale violente de vânt.

"Ceea ce a fost cel mai înfricoșător a fost vântul şi faptul că totul s-a întunecat. A fost foarte ciudat. Am început cu toții să ne strângem lucrurile şi să fugim. Arăta ca un tsunami", a declarat site-ului de știri ZAP un bărbat care nu şi-a dezvăluit identitatea.

It was nuts to have experienced this rolling cloud in the north of Portugal. Felt like a tsunami out of a movie! ?

Apparently it was 150km long, stretching from Figueira da Foz all the way up to Vila do Conde, which is close to where I was. pic.twitter.com/BOnr4knsJe