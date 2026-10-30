O cale ferată va conecta Oceanele Atlantic și Indian pe un traseu prin patru țări africane

Această conexiune va îmbunătăți rețelele regionale de transport și va crea oportunități pentru o circulație mai eficientă a mărfurilor. Foto: Getty Images

Oceanele Atlantic și Indian vor fi conectate pe calea ferată prin Africa, a anunțat președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, după o întâlnire avută joi cu omologul său din Angola, Joao Lourenco, relatează agențiile Reuters și EFE, potrivit Agerpres.

Cei doi lideri au convenit să conecteze orașele-port Benguela (Angola) și Dar es Salaam (Tanzania), respectiv coridorul Lobito din Angola și linia de cale ferată Tazara din Angola, printr-un sistem de transport feroviar care va mai traversa Republica Democratică Congo (RDC) și Zambia.

Coridorul Lobito este un proiect feroviar finanțat de SUA și UE, menit să ofere acces la Oceanul Atlantic pentru companiile care exploatează resursele miniere din RDC și Zambia, iar linia de cale ferată Tazara, finanțată de China, parcurge 1.860 de kilometri, legând portul tanzanian Dar es Salaam de orașul zambian Kapiri.

Această conexiune va promova comerțul bilateral, va îmbunătăți rețelele regionale de transport și va crea oportunități pentru o circulație mai eficientă a mărfurilor, a spus la o conferință de presă președinta Tanzaniei, dar nu a precizat când ar urma să fie pus în practică acest proiect.