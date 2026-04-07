O casieră a fost concediată după 20 de ani de muncă pentru că nu a scanat două produse în valoare de 30 de euro

1 minut de citit Publicat la 00:06 07 Apr 2026 Modificat la 00:06 07 Apr 2026

Compania a acuzat-o că nu a înregistrat două produse la casă / sursă foto: Getty Images

O casieră a fost concediată după ce a nu a scanat o tigaie și un strecurător, în valoare de 30 de euro, la casa de marcat. Femeia lucra de peste 20 de ani într-un supermarket dintr-un centru comercial din Modena și a dat în judecată angajatorul.

Compania a acuzat-o că nu a înregistrat două produse la casă – un strecurător și o tigaie, în valoare totală de 30,52 euro.

Angajatorul susține că femeia „a repetat aceeași acțiune de două ori la rând, aducând produsele către sine, adică către corpul său, pentru a împiedica citirea codului de bare de către scannerul optic al casei de marcat”, potrivit publicației Corriere della Sera.

Femeia, care lucra de peste 20 de ani în acel supermarket, a dat angajatorul în judecată. Ea fusese dată afară în anul 2025, iar de curând, a pierdut procesul în fața instanței.

Potrivit judecătorilor, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere din supermarket se observă cum femeia ridică strecurătorul și tigaua de pe bandă și le apropie de corp, în timp ce le scoate din zona de scanare a cititorului optic al casei de marcat.

Ulterior, după emiterea bonului, a intervenit un agent de securitate, care a constatat că cele două produse nu fuseseră înregistrate.

Acum, femeia a pierdut în instanță și a fost obligată să plătească 1.500 de euro cheltuieli de judecată.