O casieră a fost concediată pentru că nu a înregistrat la casă o oală şi o strecurătoare în valoare de 30 de euro

Compania a acuzat-o pe reclamantă de neînregistrarea a două produse la casă, o strecurătoare și o oală, în valoare totală de 30,52 EUR. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O casieră care lucra într-un centru comercial din Modena, Italia, a fost concediată pentru o oală şi o strecurătoare în valoare de 30 de euro pe care nu le-a înregistrat la casă. Femeia a contestat concedierea în instanţă, însă judecătorul a dat dreptate companiei și a obligat-o să plătească suma de 1.500 de euro cheltuieli de judecată.

Femeia a lucrat timp de peste 20 de ani la respectivul supermarchet, dar în 2024, în urma inițierii unor proceduri şi controale disciplinare, și-a pierdut locul de muncă, relatează Corriere della Sera. Angajata a decis apoi să conteste decizia companiei în instanță, însă judecătorul i-a respins apelul, obligând-o totodată la plata a 1.500 de euro pentru cheltuieli de judecată.

Compania a acuzat-o pe reclamantă de neînregistrarea a două produse la casă, o strecurătoare și o oală, în valoare totală de 30,52 EUR. Angajata a fost acuzată că „a efectuat aceeași acțiune de două ori la rând, aducând articolele spre ea, pentru a împiedica citirea codului de bare de către scanerul optic al casei de marcat”. Acuzația provine din nescanarea celor două produse folosind cele două scanere optice de la casă (unul fix și celălalt manual), o conduită care, potrivit angajatorului, a fost comisă cu bună știință și cu rea intenție, deoarece angajata „și-a continuat acțiunea în ciuda faptului că nu a auzit niciun fel de semnal acustic și în ciuda faptului că nu a văzut adăugarea articolelor la lista de cumpărături careapărea pe monitorul ei”.

Fapta, potrivit judecătorilor, este confirmată de imaginile de la sistemul de supraveghere video instalat în interiorul supermarketului. Înregistrarea video o arată pe reclamantă ridicând cele două obiecte de pe banda transportoare și trăgându-le spre ea, scoțându-le raza de acţiune a cititorului optic integrat în tejgheaua casei de marcat. Abia la sfârșitul operaţiunii de la casa de marcat, potrivit Tribunalului Modena, odată ce bonul fusese sigilat, agentul de pază a intervenit și a descoperit că cele două articole nu fuseseră înregistrate.

Motivarea judecătorului a precizat: „Videoclipul arată clar că nu a fost vorba de un caz de neatenție momentană, deoarece angajata a mutat în mod clar cele două produse de pe banda transportoare și le-a adus, în mod inutil, aproape de corpul său, ridicându-le deasupra suprafeței casei de marcat.”

Toate celelalte operațiuni de la casă au fost apoi efectuate corect, iar mărfurile rămase au fost mutate de-a lungul benzii transportoare către cititorul optic situat la postul de lucru al casierei.

„Comportamentul general al doamnei”, au scris judecătorii din Modena, „nu este justificat de forță majoră sau de afectarea facultăților mintale și vizuale și duce la concluzia că lucrătoarea a comis acţiunea cu intenție răuvoitoare ”.

Tocmai conduita stabilită în instanță, și nu valoarea mărfurilor, a fost considerată atât de gravă încât a distrus încrederea, „având în vedere sarcinile specifice atribuite doamnei și încrederea angajatorului în corectitudinea muncii casierei, care este obligată să înregistreze corect toate tranzacțiile de vânzare”.

La finalul procesului din prima instanță, Tribunalul Modena a decis că respectiva concediere a fost legitimă.