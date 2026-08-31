Un camion plin cu bere a fost furat. Compania îi dă hoțului 18 zile și 44 de minute să o returneze

Potrivit polițiștilor, un hoț folosit acte false pentru a ridica transportul de bere. Foto: Getty Images

O companie americană i-a dat hoțului care a furat un camion plin cu doze de bere un termen limită de 18 zile și 44 de minute să-l aducă înapoi. În același timp, firma oferă o recompensă celor care oferă informații care duc la depistarea mărfii în valoare de 25.000 de dolari, relatează BBC.

Pabst Brewing Company a făcut un apel pe rețelele sociale pentru ajutor în găsirea miilor de doze de bere, care au fost furate din centrul său de distribuție din California.

„Hoțului: nu te învinovățim pentru că ai vrut să te lauzi prietenilor tăi cu cât de multă bere PBR ai, dar ne-am fi dorit să o fi obținut pe cale cinstită”, a scris compania pe rețelele sociale.

Apoi a anunțat că hoțul are un termen limită: „Pabst pornește oficial acum cronometrul: ai exact 18 zile și 44 de minute pentru a returna camionul nostru plin cu bere, fără întrebări.”

Numărul face trimitere la anul înființării companiei: 1844.

Presupusul hoț ar fi prezentat acte false centrului de distribuție Anheuser-Busch din Montclair, potrivit poliției, și a reușit să fugă cu un transport de bere în valoare de 25.000 de dolari, care ar fi trebuit să ajungă în San Diego.

Compania Pabst a transmis că este „maxim de serioasă” cu privire la incidentul „ridicol” și oferă o recompensă pentru informații care ajută la recuperarea celor 18.144 de litri de bere.

„Înțelegem cât de ridicol sună, dar acesta este adevărul. Este real și tratăm situația cu maximă seriozitate”, a transmis compania.

A fost al doilea furt comis în aceeași zi din același centru de distribuție, a precizat Poliția din Montclair într-un comunicat. Polițiștii investighează dacă „cele două incidente au făcut parte din aceeași operațiune frauduloasă de furt de mărfuri”.

În primul incident, un transport în valoare de 45.000 de dolari destinat orașului Tucson, Arizona, a fost ridicat pe 17 august, dar nu ajunsese la destinație nici după două săptămâni.

O oră mai târziu, potrivit polițiștilor, un hoț folosit acte false pentru a ridica transportul de bere Pabst Blue Ribbon.

„Anchetatorii au identificat similitudini între cele două incidente. Informațiile furnizate cu privire la compania de transport, șofer și vehiculele implicate conțineau neconcordanțe și sunt în prezent investigate”, a precizat poliția.

Deși sunt companii distincte, Anheuser-Busch are un contract pentru producerea berii Pabst Blue Ribbon. Nu este clar dacă transportul destinat Arizonei conținea, de asemenea, bere PBR.

„Ceea ce am descoperit este că, practic, a fost vorba despre un individ care a venit și s-a dat drept persoana care trebuia să ridice berea. Nu era persoana care trebuia să ridice berea și apoi a plecat cu ea”, a declarat un purtător de cuvânt pentru CBS News, partenerul BBC în SUA.