O dronă a surprins imagini spectaculoase cu gheizerul din care „erupe” apă rece: A fost descoperit întâmplător, într-o regiune aridă

2 minute de citit Publicat la 12:00 29 Noi 2025 Modificat la 13:02 29 Noi 2025

Imagine din dronă cu gaizerul de la Ulukışla unde „erupe” apă rece, 19 noiembrie 2025. Sursa foto: Hepta

În apropierea lacului Tuz din Turcia, una dintre cele mai uscate zone ale Anatoliei Centrale, un gheizer neobişnuit atrage tot mai mulţi vizitatori. Nu este un izvor termal, ci un fenomen rar: apă rece care erupe intermitent când gazul acumulat sub pământ împinge apa la suprafaţă. Descoperit întâmplător, în urma unei forări pentru petrol, gheizerul a devenit rapid un punct de interes pentru turiști şi fotografi.

O dronă a surprins, săptămâna trecută, fenomenul natural spectaculos.

Ce este gheizerul şi cum s-a format

Gheizerul de la Ulukışla, în provincia Aksaray, funcţionează diferit de cele termale cunoscute din lume. În subteran, apa în contact cu roci carbonatice se încarcă natural cu dioxid de carbon. Atunci când presiunea gazului devine suficient de mare, CO₂ împinge apa spre suprafaţă printr-o deschidere rămasă de la o sondă de explorare petrolieră. Rezultatul este o „erupţie” scurtă, de apă rece, care poate atinge aproape trei metri înălţime înainte ca fluxul să se retragă din nou sub nivelul solului.

Pe lângă deschiderea principală, fenomenul a format în timp trei conuri de depuneri minerale, iar zona de revărsare a apei s-a transformat într-un mic bazin natural cu diametrul de aproximativ o sută de metri. Deşi apa nu este potabilă şi nu poate fi folosită la irigaţii, studiile efectuate în zonă au evidenţiat existenţa unor microorganisme adaptate mediului bogat în minerale, un indiciu al unui ecosistem mic, dar activ.

Ce îl face unic și fascinant pentru vizitatori

Ceea ce diferenţiază acest gheizer este natura sa „rece”. Nu sunt aburi, nu este miros de sulf, nici temperaturi ridicate - ci un joc continuu al gazului care izbucneşte la suprafaţă împingând apa în valuri neregulate.

Această mişcare ritmică, combinată cu peisajul arid din jur, creează imagini spectaculoase, mai ales atunci când este surprins din dronă.

Pentru turişti, locul oferă un tablou contrastant: un câmp uscat, care seamănă mai degrabă cu suprafața lunii, brăzdat brusc de o coloană de apă care erupe.

Fotografii şi pasionaţii de natură îl vizitează tocmai pentru aceste momente imprevizibile: niciodată două erupţii nu arată la fel.

Unde se află și cum se poate ajunge acolo

Gheizerul este situat în apropierea satului Ulukışla, în sudul provinciei Aksaray, în zona lacului Tuz, una dintre cele mai renumite regiuni saline din Turcia.

Cel mai uşor se ajunge pornind din oraşul Aksaray, iar drumul continuă către partea sudică a bazinului, pe rute regionale.

Ultimii kilometri pot include porţiuni neasfaltate, motiv pentru care mulţi vizitatori preferă să închirieze o maşină sau să fie însoţiţi de un ghid local.

Zona nu este amenajată turistic în mod oficial, ceea ce îi păstrează caracterul sălbatic, dar implică şi precauţie: apa nu trebuie băută, suprafaţa poate fi alunecoasă, iar erupţiile nu sunt previzibile.