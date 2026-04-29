​O echipă de cercetărori a descoperit locul unde a fost casa lui Shakespeare şi povestea ei incredibilă

Casa marelui Shakespeare se afla într-o zonă reamenajată după dărâmarea mănăstirilor sub domnia lui Henric al VIII-lea. Sursa foto: Getty Images

O echipă de la Universitatea King's College de la Londra, Marea Britanie, a identificat pentru prima dată locul exact unde se afla casa lui William Shakespeare, distrusă ulterior de Marele Incendiu din Londra şi povestea sa incredibilă.

Locuinţa lui Shakespeare se afla foarte aproape de teatru și a fost vândută de o moştenitoare a scriitorului cu puțin timp înainte ca incendiul să mistuie totul, relatează La Stampa.

Descoperirea a fost făcută de o cercetătoare de la King's College, Lucy Munroe, prin compararea a trei documente: cel mai important dintre acestea este un studiu topografic din anul 1668, după Marele Incendiu (din 1666), care documenta proprietățile distruse. Acest lucru i-a permis cercetătoarei să identifice terenul corespunzător casei lui Shakespeare, combinat cu descrieri anterioare. Aceasta era situată, a concluzionat cercetătoarea, într-o zonă reamenajată după dărâmarea mănăstirilor sub domnia lui Henric al VIII-lea, și anume zona situată acum între Ireland Yard, Burgon Street și St. Andrew's Hill.

Era o casă destul de mare, în formă de L, situată la foarte mică distanță de Teatrul Blackfriars, folosit de compania King's Men din 1608, un teatru acoperit, mai mic și mai intim decât celebrul Globe.

Identificarea casei, anterior era indicată generic doar zona în care trebuie să fi existat, sugerează că Shakespeare încă locuia adesea la Londra pentru a-și supraveghea producțiile și nu se retrăsese definitiv la Stratford, așa cum s-a crezut întotdeauna, cel puțin în ultimii săi ani (a murit în 1616).

Descoperirea a fost considerată importantă pentru că a scos la iveală faptul că, marele Shakespeare, la fel ca anumiți mari actori, a vrut să moară într-un fel, pe scenă sau în culise. Și mai presus de toate, că nepoata sa, Elizabeth Hall, a făcut apoi o afacere importantă vânzând casa în 1665, cu un an înainte, sau poate mai puțin, ca Marele Incendiu să o distrugă din temelii.