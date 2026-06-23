O echipă de muncitori a descoperit sub un șantier unul dintre cele mai mari complexe de băi romane găsite vreodată în Olanda

La Nijmegen, arheologii au identificat acum un complex care se întinde pe cel puțin 4.900 de metri pătrați. Sursa foto: Radboud University

Câţiva muncitori care pregăteau terenul pentru construirea unui nou cartier în Olanda nu aveau nicio idee despre ceea ce se ascundea sub picioarele lor. Săpăturile care au urmat au scos la iveală o parte uitată a trecutului roman, inclusiv unul dintre cele mai mari complexe de băi romane descoperite vreodată pe teritoriul Țărilor de Jos – cu o poveste neobișnuit de bogată de spus. Printre artefactele găsite sub şanttier se numără bijuterii şi monede, relatează Daily Galaxy.

O baie publică diferită de oricare alta găsită în Olanda

Vestigiile identificate sugerează existența unui oraș prosper și animat, care a avut un rol mai important în lumea romană decât se credea până acum.

Baia publică reprezintă doar o parte a descoperirii impresionante. Cercetările au scos la iveală și străzi, cartiere rezidențiale, locuințe luxoase, un turn, precum și o serie de obiecte de uz cotidian, de la bijuterii la monede.

Proiectul, coordonat de arheologi de la RAAP și BAAC, în colaborare cu cercetători de la Universitatea Radboud și Muzeul Valkhof, a început în septembrie anul trecut și urmează să continue până în iulie. Potrivit cercetătorului Stephan Mols, dimensiunea structurilor recent descoperite nu lasă aproape nicio îndoială cu privire la importanța orașului în perioada romană.

Băile romane erau mult mai mult decât simple locuri pentru igienă. Ele reprezentau adevărate centre sociale, unde oamenii se întâlneau, se relaxau și își petreceau timpul împreună. La Nijmegen, arheologii au identificat acum un complex care se întinde pe cel puțin 4.900 de metri pătrați, ceea ce îl face cel mai mare complex de băi romane cunoscut până în prezent în Olanda.

Conform unui comunicat al Universității Radboud, situl este aproape de două ori mai mare decât băile publice romane excavate anterior la Forum Hadriani, în apropiere de Haga, care ocupau aproximativ 2.200 de metri pătrați, și decât cele de la Coriovallum, în Heerlen, cu o suprafață de aproximativ 2.500 de metri pătrați.

O parte a structurii fusese descoperită încă din 1992, însă la acea vreme a putut fi cercetată doar o mică secțiune. Cele mai recente săpături au arătat cât de vast era, de fapt, întregul complex.

"O baie publică era o componentă esențială a unui oraș roman. În timpul săpăturilor vedem doar părțile inferioare ale clădirilor, de regulă fundațiile sau, uneori, doar locul în care acestea s-au aflat cândva", a explicat Stephan Mols, arheolog la Universitatea Radboud.

Un cartier roman întreg, scos la lumină

Săpăturile recente au scos la iveală dovezi ale existenței unui întreg cartier urban. Pe lângă complexul de băi, cercetătorii au descoperit grupuri de locuințe separate de străzi, case luxoase de oraș și un turn.

Situl a oferit și numeroase descoperiri de dimensiuni mai mici, care contribuie la reconstituirea vieții cotidiene din vechiul oraș. Potrivit declaraţiilor făcute de echipa de cercetare, arheologii au recuperat ace de păr, bijuterii, monede și un bust din bronz al lui Bacchus, zeul roman al vinului.