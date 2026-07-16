O elevă din SUA s-a rătăcit în Roma, fără telefon şi fără să ştie numele hotelului. Carbinierii i-au găsit profesorii pe TikTok

Adolescenta s-a pierdut în Piazza di Spagna de grupul organizat cu care se afla în excursie la Roma. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O adolescentă americancă, în vârstă de 16 ani şi care se afla la Roma, în Italia, într-o călătorie de studiu, s-a pierdut de grup în zona Piazza di Spagna şi după ce îşi lăsase telefonul în autocar. Aceasta a fost ajutată de poliţiştii locali să îşi găsească profesorii cu ajutorul reţelelor sociale.

Tânăra, originară din Kentucky și aflată la Roma într-o excursie de studiu, s-a apropiat de o patrulă de poliție într-o stare de vizibilă agitație. Agenții de poliţie se aflau în zonă pentru că efectuau verificări speciale în piețele din centrul istoric, relatează La Repubblica.

Adolescenta se pierduse de grupul organizat cu care se afla în excursie la Roma. În plus, îşi uitase şi telefonul în autocar, nu vorbea italiana, nu-și amintea numele hotelului în care era cazată și nu avea datele de contact ale profesorilor care însoțeau grupul.

Poliţiştii au calmat-o mai întâi vorbindu-i în engleză, apoi au început să adune toate detaliile posibile despre excursie, școală și însoțitori.

În urma unor căutări online, polițiștii au reușit să identifice profilul unuia dintre profesori. Contactul decisiv a fost stabilit prin intermediul TikTok, după ce polițiștii i-au trimis acestuia un mesaj privat în care explicau că eleva este în siguranță și indicau Piazza di Spagna drept loc de întâlnire.

Mesajul trimis pe TikTok a fost citit şi după aproximativ o oră și jumătate, profesorii și câțiva membri ai grupului au ajuns în piață și s-au reîntâlnit cu adolescenta.