O fată de 15 ani s-a trezit la propria înmormântare, la 8 ore după ce a fost declarată moartă

În timpul ceremoniei funerare, cei prezenți au observat mișcări în interiorul sicriului și, dându-și seama ce se întâmplă, i-au sărit fetei în ajutor. Sursa foto: Facebook/Tv Sac

Yuleidy Ixcotoyac în vârstă de 15 ani din Guatemala fusese declarată decedată, dar s-a trezit în sicriu, în timpul înmormântării sale.

Adolescenta s-a trezit în sicriu după ce petrecuse aproximativ opt ore la priveghiul său din satul El Jocote, în departamentul Quiché, relatează Il Messaggero. Conform informațiilor disponibile, minora și-a pierdut cunoștința, iar tatăl ei a crezut că aceasta a decedat, întrucât nu a mai detectat nici respirație, nici puls.

Potrivit tatălui ei, Abraham Ixcotoyac, care a vorbit într-un interviu acordat postului TV Sac, tânăra s-a simţit rău în primele ore ale dimineții și și-a pierdut cunoștința în timp ce o transporta la spital. „Când am plecat de acasă spre spital era inconștientă”, a declarat Ixcotoyac. Bărbatul a povestit că, la scurt timp, înainte de a ajunge la primăria din San Pedro Jocopilas, a observat că fiica sa nu mai respira și nu mai avea puls.

Tatăl tinerei a precizat că Yuleidy nu a primit îngrijiri medicale. „Nu a fost internată în spital”, a povestit acesta în timpul interviului. De asemenea, a explicat că, după ce a constatat absența semnelor vitale, a căutat o firmă de pompe funebre pentru a face rost de un sicriu și a o aduce acasă.

În timpul ceremoniei funerare, cei prezenți au observat mișcări în interiorul sicriului și, dându-și seama ce se întâmplă, i-au sărit în ajutor. Tânăra este conștientă și se recuperează. După șocul inițial, familia a transformat evenimentul într-un moment de sărbătoare.