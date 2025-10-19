O femeie a ajuns de urgență la spital și a fost tratată cu... Cola. După doar câteva zile a fost externată, complet refăcută

2 minute de citit Publicat la 07:00 19 Oct 2025 Modificat la 07:00 19 Oct 2025

Femeia avea canalele biliare ușor dilatate și un stomac întins, plin cu „material semisolid”. Sursa foto: Getty Images

Un caz medical spectaculos a atras atenția comunității științifice: o femeie de 63 de ani din Massachusetts a scăpat de o masă uriașă din stomac — folosind băutură carbogazoasă dietetică ca tratament, potrivit Live Science.

Simptomele care au trimis-o la spital

Pacienta s-a prezentat la urgență după o lună de greață, vărsături și lipsă de poftă de mâncare, însoțite de o durere arzătoare în partea superioară a abdomenului și în lateralul drept, care radia spre spate. Tratamentul cu medicamente uzuale pentru reflux gastric nu a avut niciun efect.

În ultimul an, femeia începuse tratamentul cu semaglutidă, un medicament injectabil din clasa agonistilor receptorului GLP-1, utilizat atât pentru diabetul de tip 2, cât și pentru controlul greutății — același tip de substanță activă din Ozempic. În această perioadă, pacienta pierduse aproximativ 18 kilograme, însă scăderea în greutate s-a accentuat în ultima lună.

Descoperirea: o masă uriașă în stomac

O tomografie abdominală a arătat că femeia avea canalele biliare ușor dilatate și un stomac întins, plin cu „material semisolid”.

Investigațiile ulterioare prin rezonanță magnetică și endoscopie au dezvăluit cauza: o masă compactă de alimente parțial digerate, cunoscută în termeni medicali drept bezoar gastric.

Tratamentul neobișnuit: băutură carbogazoasă dietetică

Pentru că medicamentele de tip GLP-1, inclusiv semaglutida, încetinesc golirea stomacului, doctorii au oprit imediat tratamentul. Următorul pas? Încercarea de a dizolva bezoarul fără intervenție chirurgicală.

Surprinzător, numeroase studii arată că sucul carbogazos, precum cola, poate dizolva astfel de mase.

„Evidențele existente sugerează administrarea a aproximativ 3 litri de cola, oral sau prin sondă nazogastrică, într-un interval de 12 ore”, au explicat medicii în raportul publicat.

În cazul acestei paciente, pentru că suferea de diabet, a fost folosită cola dietetică. De asemenea, pentru că nu suporta băuturile acidulate, cantitatea a fost redusă la 1,5 litri.

După două zile de tratament, femeia a simțit o senzație de eliberare bruscă în abdomen, urmată de dispariția completă a grețurilor. Endoscopia de control a confirmat că bezoarul se dizolvase complet.

Recuperare completă

Pacienta a trecut treptat la alimentația normală, iar la externare nu mai prezenta greață, vărsături sau dureri abdominale.

Semaglutida nu a fost reluată, iar femeia a primit tratament pentru reflux gastric. În lunile următoare, apetitul i-a revenit, iar greutatea s-a stabilizat.

Ce face cazul atât de rar

Bezoarul gastric apare în mai puțin de 0,5% dintre endoscopiile tractului digestiv superior. Cel mai frecvent este fitobezoarul, format din fibre vegetale provenite din alimente precum curmale, rodii, ananas, țelină sau curmale uscate, bogate în celuloză și taninuri.

Totuși, acesta poate apărea și din cauze medicale — inclusiv chirurgii gastrice, leziuni nervoase sau tratamente medicamentoase care încetinesc digestia, precum GLP-1.

Cola – un tratament neobișnuit, dar eficient

Deși poate părea bizar, cola este considerată prima opțiune non-invazivă pentru dizolvarea bezoarului, înaintea procedurilor endoscopice.

„Bezoarul format din resturi alimentare poate fi tratat inițial prin administrarea orală de cola, la pacienți stabili clinic. Este o metodă ieftină și cu risc scăzut față de intervențiile invazive”, au concluzionat autorii studiului.