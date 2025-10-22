O femeie a fost amendată cu 150 de lire pentru că și-a turnat restul de cafea într-un canal de scurgere, în vestul Londrei

O femeie a primit amendă fiindcă a turnat cafea într-un canal de scurgere de pe stradă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Angelika Warmuth

O femeie a declarat că a fost „șocată” când a primit o amendă de 150 de lire sterline pentru că a turnat restul cafelei într-un canal de scurgere de pe o stradă din vestul Londrei, potrivit BBC.

Burcu Yesilyurt, care locuiește în Kew, a spus că a crezut că procedează „responsabil” atunci când a golit o cantitate mică de cafea din cana sa reutilizabilă într-un canal, pentru a nu risca să o verse pe jos în autobuzul pe care era pe cale să-l ia spre serviciu.

Spre surprinderea ei, a fost oprită de trei agenți de control în stația de autobuz de lângă gara Richmond și amendată în baza Secțiunii 33 din Legea privind Protecția Mediului din 1990.

Consiliul Local din Richmond-upon-Thames a declarat că agenții săi „au acționat profesionist și obiectiv” și că amenda a fost aplicată în conformitate cu politicile în vigoare.

„Am văzut că se apropia autobuzul, așa că am vărsat repede restul cafelei. Nu era mult, doar un pic”, a povestit Yesilyurt. „Când m-am întors, am observat trei bărbați, agenți de control, care veneau direct spre mine și m-au oprit imediat.”

Femeia a spus că, inițial, a crezut că este vorba despre o problemă legată de autobuz, și nu avea „nici cea mai mică idee” că este ilegal să torni lichide într-un canal de pe stradă.

„A fost un adevărat șoc”, a spus ea.

Yesilyurt a mai declarat că i-a întrebat pe agenți dacă există vreun semn sau avertisment care să informeze publicul despre această lege, însă nu a primit niciun răspuns.

Ce spune legea despre turnarea lichidelor în canalele de scurgere de pe stradă

Secțiunea 33 din Legea privind Protecția Mediului din 1990 interzice aruncarea sau deversarea deșeurilor într-un mod care ar putea polua solul sau apele – inclusiv turnarea lichidelor în canalele de scurgere stradale.

Femeia a primit o amendă de 150 de lire, sumă care poate fi redusă la 100 de lire dacă este plătită în termen de 14 zile. Ea a spus că interacțiunea cu agenții a fost „destul de intimidantă” și că s-a simțit „tulburată” când a ajuns la serviciu.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Local Richmond a declarat că imaginile înregistrate de camerele purtate de agenți au fost analizate și că „nu consideră că aceștia s-au comportat agresiv”. „Imaginile confirmă că agenții au acționat profesionist și au fost atenți la circumstanțe”, a adăugat acesta.

Yesilyurt a mai spus că, atunci când i-a întrebat pe agenți ce ar fi trebuit să facă cu restul de cafea, i s-a răspuns că ar fi trebuit să-l arunce într-un coș de gunoi din apropiere.

Ea a susținut că încerca să fie responsabilă și să evite aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor. „Mi se pare complet nedrept. Cred că amenda este exagerată și neproporțională”, a spus ea.

„Suntem hotărâți să protejăm apele”

Yesilyurt a cerut ca legea să fie mai clar explicată, prin afișe sau semne lângă coșurile de gunoi și stațiile de autobuz. Ea nu a plătit încă amenda și a depus o plângere la consiliu.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Richmond a adăugat: „Nimănui nu-i place să primească o amendă, iar noi încercăm întotdeauna să aplicăm politicile noastre cu corectitudine și înțelegere. Suntem hotărâți să protejăm apele din Richmond și să păstrăm străzile din cartier curate și sigure. Luăm măsuri de sancționare doar atunci când este necesar, iar rezidenții care consideră că amenda a fost aplicată incorect pot solicita o reanalizare a cazului.”