O femeie a preferat să plătească pe loc o amendă 600.000 de euro ca să plece din vamă cu ceasuri și bijuterii de 2 milioane de euro

Printre bunurile descoperite în bagajul femeii se afla un ceas Audemars Piguet Royal Oak din aur alb, evaluat la 34.000 de euro. Foto: Getty Images

O femeie a încercat să intre în Italia din Elveția cu un bagaj plin cu ceasuri de lux și bijuterii. Bunurile în valoare de două milioane de euro erau ascunse și nedeclarate. Inspectorii Gărzii Financiare au decis să o amendeze pe femeie cu 600.000 de euro, bani pe care aceasta i-a plătit pe loc și apoi a plecat mai departe, cu tot cu ceasurile de lux și bijuteriile, relatează La Stampa.

Totul s-a întâmplat la punctul de trecere Iselle di Trasquera, aflata la granița dintre Ossola (Italia) și cantonul Valais (Eleveția). O femeie, într-o mașină de lux, a încercat să traverseze frontiera. Până aici, nimic neobișnuit.

Totuși, inspectorii Gărzii Financiare, care efectuau controale în vamă, au decis să verifice mașina. Și au avut dreptate. La interior, au descoperit ceasuri de lux și bijuterii, ascunse și nedeclarate, în valoare de aproape două milioane de euro. Bunurile au fost confiscate imediat.

Printre bunurile descoperite în bagajul femeii se afla un ceas Audemars Piguet Royal Oak din aur alb, evaluat la 34.000 de euro, și un Cartier Baignoire din aur galben, în valoare de aproximativ 20.000 de euro. De asemenea, în bagaj se aflau coliere Bulgari, o brățară cu rubine și diamante și o pereche de cercei din aur, relatează și Corriere Torino.

Inspectorii au calculat o sancțiune pentru contrabandă de 600.000 de euro reprezentând taxe vamale, TVA, dobânzi și amenzi.

Femeia a făcut plata către Trezorerie pe loc și bunurile i-au fost returnate. Aceasta și-a continuat apoi drumul.

Operațiunea este rezultatul eforturilor comune ale Gărzii Financiare și Agenției pentru Vamă și Monopoluri la punctele de trecere a frontierei dintre Italia și Elveția. Acțiunea de control din regiunea Verbano-Cusio-Ossola are, de asemenea, scopul de a combate introducerea ilegală a bunurilor de mare valoare și de a asigura plata taxelor datorate.