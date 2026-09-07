O femeie care a căștigat 134.000.000 de euro la loterie și-a cumpărat o mașină second-hand, apoi a donat jumătate din avere

Frances Connolly a câștigat 115 milioane de lire sterline (134 milioane de euro) la Loteria Națională din Marea Britanie în 2019 FOTO: Profimedia Images

O femeie care a câștigat 134 de milioane de euro la loterie a donat aproximativ jumătate din avere și este foarte mulțumită cu asta, spunând că a-i ajuta pe ceilalți ține pur și simplu de natura umană.

Frances Connolly a câștigat 115 milioane de lire sterline (134 milioane de euro) la Loteria Națională din Marea Britanie în 2019. La acea vreme, împreună cu soțul ei, Paddy, Frances a înființat un fond caritabil pentru a sprijini cauze de interes public, potrivit The Independent.

Frances, care a lucrat ca asistentă socială și profesoară, a fost implicată în acțiuni sociale încă din tinerețe, în Irlanda de Nord, cu mult înainte de a da lovitura la loterie.

Tatăl ei era pasionat de muzica country, iar Dolly Parton era una dintre artistele lui preferate. Frances a numit-o pe cântăreață, care a murit luna trecută la vârsta de 80 de ani, o „sursă de inspirație” pentru activitatea ei filantropică.

După moartea lui Parton, s-a spus că aceasta ar fi putut fi miliardară dacă nu ar fi donat o mare parte din averea ei unor cauze precum alfabetizarea copiilor.

Au dunat jumătate din banii câștigați la loterie

Frances și Paddy estimează că, de-a lungul anilor, au donat jumătate din banii câștigați la loterie.

Frances, care are trei fiice și este bunică, a declarat: „Depinde de ceea ce îți dorești în viață. Dacă ambiția ta este să fii cea mai bogată persoană din lume și să ai influență asupra președinților, atunci trebuie să-ți păstrezi toți banii sau o mare parte din ei.

Dar nu cunosc pe nimeni care să nu împartă ceva cu ceilalți. Cred că este în natura umană să împărțim atunci când ajungem la un nivel la care avem suficient. Iar suficient înseamnă ceva diferit pentru fiecare.

Poate că, dacă am fi fost mai tineri, aș fi păstrat mai mult.

Dar, atâta timp cât copiii sunt asigurați și au suficient pentru a trăi confortabil și frumos, nu am văzut rostul să păstrez atât de mulți bani”.

Paddy continuă să conducă afaceri în industria materialelor plastice, iar cuplul se bucură de vacanțe frumoase și de o casă mare. Cu toate acestea, cei doi rămân atenți la cheltuieli. Spre exemplu, au cumpărat o mașină Aston Martin second-hand, pentru că li s-a părut scumpă una noua. Așa au procedar și cu un ceas de lux Cartier.

„Avem o viață minunată. Le spun mereu oamenilor că avem aceeași viață; doar că o trăim la o scară mai mare. Știți, nu ne-am schimbat în mod special, dacă îi întrebați pe prietenii mei”, a spus femeia.

Fundația înființată de cei doi soți a cumpărat rulote pentru tinerii care îngrijesc membri ai familiei, a finanțat proiecte pentru combaterea singurătății și pentru incluziunea digitală a persoanelor în vârstă, a distribuit alimente în situații de urgență și a furnizat cluburilor sportive defibrilatoare.

Pentru a marca împlinirea vârstei de 60 de ani, mai mulți sportivi care apreciază acțiunile caritabile inițiate de Frances vor participa la la o serie de provocări sportive menite să strângă fonduri pentru fundația PFC Trust, din nord-estul Angliei.

Aceștia vor alerga, înota și pedala pe o distanță totală de 60 de mile (96 de kilometri), evenimentele urmând să se încheie cu participarea la semimaratonul Great North Run, cel mai mare eveniment de acest tip, de duminica viitoare.