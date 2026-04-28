O femeie care a născut gemenii a aflat că aceștia au tați diferiți

Cei doi copii din Columbia, născuți în același timp de aceeași mamă, au doi tați diferiți.

La doi ani după nașterea celor doi copii ai săi, gemeni heterozigoți (frați rezultați din fecundarea a două ovule distincte de către doi spermatozoizi diferiți în același timp ), o femeie a mers la laboratorul de genetică din țara sa pentru a afla cine era tatăl. Rezultatul testului de paternitate a fost însă neaşteptat: copiii, născuți în același timp de aceeași mamă, au doi tați diferiți. Acesta este un eveniment extraordinar, având loc doar de aproximativ douăzeci de ori în lume până acum.

Totul a început când femeia a mers la Laboratorul de Genetică și Identificare a Populațiilor de la Universitatea Națională din Columbia cu o cerere: cu doi ani mai devreme, născuse gemeni și dorea să le confirme paternitatea. Medicii au efectuat un test de rutină, dar când au citit primul rezultat, personalul medical a fost atât de surprins încât a repetat testul pentru a fi siguri. Și al doilea test a avut același rezultat: gemenii aveau aceeași mamă, dar tați diferiți, relatează publicaţia TGCOM24.

Fenomenul este un eveniment extrem de rar, cunoscut sub numele de superfetație heteropaternală: în urma unor acte sexuale apropiate, în timpul aceluiași ciclu ovulatoriu, două ovule separate sunt fertilizate cu spermatozoizi de la bărbați diferiți. Gemenii au aceeași mamă, dar au o constituție genetică paternă diferită.

Deși știau că așa ceva era posibil, experții de la Universitatea Națională nu mai întâlniseră niciodată un caz similar. Pentru a determina paternitatea unei persoane, oamenii de știință columbieni au folosit o tehnologie numită „markeri microsateliți”. În general, aceasta implică analizarea și compararea unor fragmente minuscule de ADN de la copil, mamă și presupusul tată.

„Prelevăm ADN de la fiecare dintre ei, analizăm între 15 și 22 de locații, numite microsateliți, și le comparăm unul câte unul”, explică profesorul William Usaquén, directorul laboratorului. În acest caz, au analizat 17 microsateliți din ADN-ul mamei, al celor doi nou-născuți și al presupusului tată, care a fost supus testului.

Astfel au descoperit că ADN-ul presupusului tată se potrivea cu cel al unuia dintre copii, dar nu și cu cel al celuilalt. Cazul este unul excepţional: „Sunt șeful laboratorului de 26 de ani, iar acesta este primul caz pe care l-am văzut și, până acum, singurul”, a declarat William Usaquén.