O femeie din SUA a câștigat 100.000 de dolari, după ce a oprit la benzinărie să cumpere apă și a observat lozuri în plic

Heather Cole, o femeie din Fort Dodge, Statele Unite, era cu cei trei copii ai săi în drum spre dentist. Pe drum, au oprit la o benzinărie ca să ia apă, dar acolo nu mai aveau gheață. Așa că au mers la un alt magazin, iar acolo a văzut lozurile „Silver Streak” și s-a hotărât să cumpere două. Când le-a răzuit în mașină, a descoperit că unul dintre ele era câștigător. „Surpriză, am câștigat 100.000 de dolari”, a spus ea.

„Aveam un loz câștigător de 20 de dolari, pe care îl încasam, iar doamna de la benzinărie m-a întrebat: 'Mai doriți și altele?' I-am zis: 'Sigur, dați-mi două lozuri Silver Streak'”, a povestit ea. „Și, ce să vezi, l-am răzuit și am am câștigat 100.000 de dolari. Nu mi-a venit să cred”, scrie The Messenger News.

Cole a răzuit biletul câștigător în mașină, chiar în fața magazinului, și a spus că era aproape în lacrimi când le-a dat vestea copiilor ei.

Femeia va folosi banii ca să-și plătească datoriile și să plece într-o vacanță

Luni, 19 mai, ea a fost la biroul loteriei din Mason City ca să-și ridice premiul. Spune că va folosi banii ca să-și plătească datoriile și să plece într-o vacanță cu familia în această vară.

„Am știut că într-o zi, speram, o să câștig”, a spus Cole despre norocul ei. „Toată lumea își dorește asta când răzuiește lozuri.”

Cole este a doua persoană care câștigă marele premiu de 100.000 de dolari la Silver Streak, joc lansat pe 6 mai. Este un loz de 10 dolari, cu șanse generale de câștig de 1 la 3,25.