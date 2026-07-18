O fetiță de 7 ani, singurul supraviețuitor al unui accident în Halkidiki. Părinții ei și un bebeluș au murit în impactul cu o cisternă

1 minut de citit Publicat la 12:47 18 Iul 2026 Modificat la 12:47 18 Iul 2026

Doi soți și bebelușul lor au murit într-un accident rutier produs în regiunea Halkidiki. FOTO: tv8.md

O vacanță în Grecia s-a încheiat tragic pentru o familie din Republica Moldova. Doi soți și bebelușul lor au murit într-un accident rutier produs în regiunea Halkidiki, iar celălalt copil al cuplului, o fetiță de șapte ani, a fost rănit. Prietenii familiei cer ajutor pentru repatrierea victimelor și pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii copilului rămas în viață.

Apropiații familiei au lansat un apel la donații, explicând că este nevoie de sprijin financiar pentru ca trupurile celor trei victime să poată fi aduse acasă.

„Astăzi apelăm la bunătatea și sprijinul celor care ne sunt aproape. Cei mai buni prieteni ai noștri au decedat în accident, a rămas în viață doar un membru! Avem nevoie de ajutorul vostru pentru ca să-i aducem acasă! Noi suntem aici alături de ei”, se arată într-o postare publicată pe Facebook.

Rudele și prietenii victimelor solicită ajutor și pentru cheltuielile legate de îngrijirea fetiței de șapte ani, singurul membru al familiei care a supraviețuit tragediei.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că Ambasada Republicii Moldova acordă familiei asistența consulară necesară. Costurile repatrierii trebuie însă suportate de rude.

„Ambasada oferă asistență consulară, inclusiv în ceea ce privește documentele și formalitățile juridice necesare pentru repatriere”, au precizat reprezentanții ministerului.

Potrivit TV8.md, accidentul s-a produs în regiunea Halkidiki din Grecia. Automobilul înmatriculat în Republica Moldova, în care se afla familia, s-a ciocnit frontal cu o cisternă.

Părinții și bebelușul lor au murit în urma impactului, iar fetița de șapte ani a fost rănită.

Cisterna era condusă de un cetățean grec în vârstă de 44 de ani. Acesta a fost reținut după producerea accidentului.

Poliția elenă continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.