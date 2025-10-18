O fetiță de cinci ani a deteriorat o sculptură de aur de 30.000 de euro, fără să știe: A vrut să deseneze pe o „pânză albă”

Artistul a precizat că opera va trebui reasamblată, sudată, lustruită și din nou placată cu aur de 24 de carate. Foto: X/Corriere della Sera

Un incident neobișnuit a avut loc în septembrie, la Galleria Orler din Jesolo, Italia. O fetiță din Polonia, de cinci ani, a încercat să deseneze pe o pânză albă semnată de celebrul artist Enrico Castellani – evaluată la circa 200.000 de euro – și, în tentativa ei, a deteriorat o sculptură din aur de 24 de carate realizată de artistul Carlo Pecorelli, în valoare de aproximativ 30.000 de euro, scrie Corriere della Sera.

Cum s-a întâmplat

Atrasă de tabloul lui Castellani, cunoscut pentru stilul său unic, fetița a scăpat pentru câteva clipe de sub supravegherea mamei. Crezând că pânza este o coală albă pe care putea desena cu un creion, copilul s-a urcat pe sculptura „Atena Dorata”, o reprezentare a unui păianjen realizat integral din aur. Sub greutatea sa, unul dintre picioarele lucrării s-a rupt.

„Putea fi mult mai rău”

Responsabilii galeriei au intervenit imediat și au înlocuit sculptura deteriorată cu o lucrare similară, urmând ca piesa originală să fie reparată de o firmă specializată. „Astfel de incidente sunt rare, dar se întâmplă”, a comentat Pecorelli. „În orice expoziție, indiferent de valoarea lucrărilor, este nevoie de atenție și de sisteme de protecție – vitrine, senzori. Galleria Orler dispune de aceste măsuri, dar nimeni nu putea anticipa gestul atât de inocent al unui copil.”

Bimba vede la preziosa «tela bianca» di Enrico Castellani e danneggia una scultura in oro per disegnarci sopra https://t.co/gPxFXTLy02 — Corriere della Sera (@Corriere) September 5, 2025

Artistul a precizat că opera va trebui reasamblată, sudată, lustruită și din nou placată cu aur de 24 de carate, proces suportat de asigurare. „Putea fi mult mai rău”, a adăugat el, subliniind că în apropiere se afla și o lucrare a lui Alighiero Boetti, al cărei preț, împreună cu cel al tabloului lui Castellani, ajunge la jumătate de milion de euro.

Galeria a promis măsuri suplimentare de supraveghere în timpul expozițiilor. Familia din Polonia a ajuns la o înțelegere de despăgubire cu galeria, însă suma nu a fost făcută publică.

„Atena Dorata”, explică Pecorelli, înfățișează un păianjen – simbol interpretat în moduri diferite de diverse culturi, de la chei mistico-religioase până la analize psihanalitice. „Pentru mine, este un generator de viață, Mama creatoare care modelează destinul prin ceea ce naște din ea”, a conchis artistul.