O insulă uriașă a apărut misterios în Canada. Câteva zile mai târziu, a dispărut

4 minute de citit Publicat la 23:45 05 Sep 2026 Modificat la 23:52 05 Sep 2026

Insula avea o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați. Foto: Getty Images

O insulă împădurită, cu o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, a apărut în mod misterios într-unul dintre cele mai mari rezervoare de apă din lume. A fost văzută plutind pe lacul Williston, în nordul Columbiei Britanice, iar imaginile din satelit au confirmat că nu era vorba despre o iluzie sau despre un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit cbc.ca.

Câteva săptămâni mai târziu, insula a dispărut însă din imaginile din satelit. Specialiștii cred că nu s-a scufundat, ci este posibil să fi fost purtată de vânt către o zonă mai adăpostită de pe mal.

Insula a fost surprinsă plutind pe lac

Masa de pământ acoperită de copaci a fost observată la începutul lunii august de localnici și de reprezentanții B.C. Hydro, compania care administrează barajele și rezervoarele din provincie.

Rocky Avery a primit fotografii și o filmare realizate de un pescar aflat într-o barcă, pe apă. Le-a publicat pe rețelele sociale, iar imaginile s-au răspândit rapid.

„A fost o priveliște destul de uimitoare. Nu am mai văzut niciodată așa ceva în cei 40 de ani de când sunt în această țară”, a povestit Avery.

El spune că a decis să facă publice imaginile și pentru că urma să aibă loc un concurs important de pescuit în zonă.

„Era pe cale să aibă loc un concurs mare de pescuit, așa că am vrut să mă asigur că toată lumea știe ce se întâmplă. Și am vrut ca și B.C. Hydro să știe că era acolo, în cazul în care urma să plutească în direcția lor.”

Imaginile din satelit au confirmat că insula era reală

La început, reprezentanții B.C. Hydro au privit cu scepticism informația. Bob Gammer spune că prima sa reacție a fost să se întrebe dacă imaginile nu erau cumva generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Este cu siguranță ceva despre care nu am mai auzit până acum”, a declarat Gammer. „Și, pentru că nu erau foarte mulți oameni care raportau acest lucru, a fost dificil de localizat.”

Ulterior, imaginile din satelit realizate pe 21 iulie au confirmat că insula exista cu adevărat. Aceasta plutea în partea principală a rezervorului, la vest de Finlay Bay, la aproximativ 100 de kilometri vest de barajul W.A.C. Bennett.

Potrivit estimărilor, masa plutitoare avea aproximativ 70 de metri lățime și 140 de metri lungime, ceea ce înseamnă o suprafață de circa 9.800 de metri pătrați.

Suprafața este mai mare decât cea a unui teren canadian de fotbal și se apropie de dimensiunea a două terenuri de fotbal american.

Unde a dispărut insula

Pe 5 august însă, insula nu mai apărea în datele din satelit.

„Am făcut fotografii mai recente și nu mai putem vedea obiectul. Așadar, acum a dispărut”, a spus Gammer.

Dispariția nu înseamnă neapărat că insula s-a scufundat.

„Asta nu înseamnă că a ajuns pe fundul rezervorului. Este posibil să se fi întors într-o zonă mai adăpostită de-a lungul țărmului”, a explicat reprezentantul B.C. Hydro.

Compania spune că fenomenul nu ar trebui să aibă un impact asupra operațiunilor, însă urmărește în continuare posibilitatea ca insula să reapară.

Cum s-ar fi putut forma insula plutitoare

Lacul Williston este un rezervor artificial creat în spatele barajului W.A.C. Bennett, construit în 1968. Este al șaptelea cel mai mare rezervor din lume și poate fi observat chiar și din spațiu.

Nivelul apei a crescut foarte mult în acest an, după ninsorile abundente din timpul iernii și ploile constante din timpul verii. În lunile iunie și iulie, B.C. Hydro a fost nevoită să deschidă deversoarele barajului pentru a elibera apa.

Bob Gammer consideră că insula s-ar fi putut forma în timp, undeva de-a lungul țărmului. Lemnul adunat în aceeași zonă s-ar fi descompus treptat, iar plantele și copacii ar fi prins rădăcini în acest material.

Pe măsură ce nivelul rezervorului a crescut, întreaga structură s-ar fi desprins de mal și ar fi fost împinsă de vânt către larg.

„Nu am mai avut rezervorul plin în ultimii 14 ani. Nu putem identifica exact originea acestei insule plutitoare, dar aceasta este o explicație care pare rezonabilă”, a spus Gammer.

Avery spune că nivelul ridicat al apei a modificat și malurile lacului.

„În acest an, apa a spălat dunele de nisip de pe mal, unde oamenii obișnuiau să meargă cu ATV-urile, și a dus în lac mai mulți copaci și mai multe resturi decât de obicei.”

„Sunt zone spre care înainte nici nu am fi condus barca, iar acum trecem cu barca peste ele”, a povestit localnicul.

Insulele plutitoare nu sunt un fenomen unic

Deși apariția unei asemenea insule este neobișnuită în lacul Williston, fenomenul este cunoscut în alte regiuni ale lumii, în special în zonele unde au fost construite baraje și rezervoare.

În Wisconsin, bucăți uriașe de turbă s-au desprins de pe fundul lacului Chippewa după inundarea zonei pentru construirea barajului Winter. Una dintre aceste formațiuni, cunoscută sub numele de „Forty Acre Bog”, trebuie împinsă cu barca în fiecare an pentru a nu ajunge în dreptul unui pod.

Și în Africa, cercetătorii studiază insulele plutitoare din lacul Victoria și modul în care acestea influențează transportul, pescuitul și calitatea apei.

B.C. Hydro le cere localnicilor să fie atenți

Pentru că rezervorul Williston este uriaș, monitorizarea întregii suprafețe de pe apă nu este realistă. De aceea, B.C. Hydro se bazează și pe informațiile transmise de localnici și va continua să urmărească zona prin intermediul imaginilor din satelit.

Avery spune că echipajele locale încearcă să scoată din apă buștenii și copacii care pot fi recuperați, însă navigația pe lac poate fi periculoasă.

„Când este calm, este în regulă. De obicei îi poți vedea, dar dacă începe să fie puțin agitat și apar valuri, este foarte greu să-i vezi până când ajungi chiar deasupra lor”, a spus el.

Unele dintre aceste obstacole sunt copaci întregi și pot provoca daune serioase unei ambarcațiuni.

„Unele sunt copaci de dimensiuni normale și îți pot distruge barca. Așa că trebuie să fii foarte atent.”