O peșteră din Noua Zeelandă a dezvăluit o lume dispărută acum un milion de ani: Păsări uriașe și un papagal care încă putea zbura

Păsări zboară în fața unei peșteri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O peșteră din Noua Zeelandă a păstrat o lume dispărută de acum un milion de ani - papagali străvechi, lișițe uriașe incapabile să zboare și o comunitate de păsări remodelată de supererupții și de schimbările climatice din timpul erelor glaciare, cu mult înainte ca oamenii să ajungă vreodată pe insule. Fragmentele de coajă de ou de moa împrăștiate pe podea sunt motivul pentru care peștera și-a primit numele, iar acestea s-au dovedit a fi cel mai puțin interesant lucru descoperit acolo.

Moa Eggshell Cave se află în apropiere de Waitomo, pe Insula de Nord a Noii Zeelande, la aproximativ 280 de metri deasupra pârâului care, în cele din urmă, a tăiat vechea peșteră în două și i-a expus sedimentele îngropate.

Sub acea coajă de ou, într-un strat pe care nimeni nu avusese vreun motiv să-l cerne până de curând, se afla o comunitate de păsări fără echivalent modern nicăieri în lume: un papagal primitiv, o lișiță uriașă incapabilă să zboare, un porumbel cu rude în Australia și suficiente absențe pentru a sugera că locul fusese golit și repopulat cu mult înainte de sosirea oamenilor.

Cum a dat cenușa vulcanică vârsta oaselor

Un lot de 21 de fragmente de oase utilizabile nu pare să ofere prea mult material pentru cercetare. Ceea ce le-a făcut însă valoroase a fost ceea ce le înconjura.

Oasele se aflau între două straturi de cenușă vulcanică ale căror vârste erau deja stabilite cu precizie. Resturi erodate ale ignimbriteului Ngaroma, vechi de aproximativ 1,55 milioane de ani, se mai găsesc încă pe tavanul și pereții peșterii. Deasupra fosilelor se află o bandă groasă de cenușă adusă de la erupția Kidnappers, produsă în urmă cu aproximativ un milion de ani. O stalagmită formată deasupra sedimentului, datată la 535.000 de ani, închide cronologia din cealaltă direcție.

Întreaga succesiune este prezentată într-un studiu publicat în Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, realizat de o echipă condusă de Trevor Worthy de la Flinders University și Paul Scofield de la Canterbury Museum.

Depozitele fosile delimitate atât de clar la ambele capete ale cronologiei sunt rare. Aceeași cenușă vulcanică de pe pereți face din această peșteră cea mai veche peșteră recunoscută până acum pe Insula de Nord.

Un papagal cu picioare mai slabe

Din depozit au ieșit la iveală 12 taxoni de păsări, dintre care două sunt noi pentru știință. Primul este Strigops insulaborealis, o rudă străveche a kākāpō, papagalul masiv și nocturn care supraviețuiește astăzi doar pe insule fără prădători și în sanctuare.

Oasele picioarelor sunt cele care oferă indiciul. Kākāpō moderni au picioare puternice, adaptate pentru cățărat și mers. Picioarele acestei păsări mai vechi erau mai slabe, ceea ce sugerează că petrecea mai puțin timp urcându-se în copaci și este posibil să-și fi păstrat încă o anumită capacitate de a zbura. Echipa lui Worthy este prudentă în privința acestei concluzii și pe bună dreptate. Câteva oase provenite dintr-o singură peșteră pot doar sugera momentul în care această linie evolutivă și-a pierdut capacitatea de zbor. Pentru confirmare va fi nevoie de mai mult material.

O lișiță numită după un gard

A doua specie nouă, Porphyrio claytongreenei, este o lișiță de mari dimensiuni, incapabilă să zboare, iar numele său îl onorează pe Warren Clayton-Greene, proprietarul terenului care a împrejmuit situl pentru a ține caprele la distanță și a ajutat la transportarea echipamentului până la locul săpăturilor.

Ea face parte din aceeași linie evolutivă cu takahē-ul actual și cu moho, takahē-ul dispărut de pe Insula de Nord, cunoscut doar din oase și dintr-un singur exemplar controversat. Autorii avansează posibilitatea ca această specie să fi fost strămoașa ambelor, cele două linii separându-se după ce Strâmtoarea Cook a despărțit insulele.

O a treia pasăre era un porumbel înrudit cu porumbeii bronzați australieni, primul reprezentant de acest fel recuperat vreodată din registrul fosil al Noii Zeelande, potrivit relatărilor despre săpături.

Broaște care aproape că nu s-au schimbat

În același strat au fost descoperite patru specii de broaște native, toate din genul Leiopelma și toate recognoscibile ca fiind înrudite cu broaștele care încă trăiesc astăzi în Noua Zeelandă.

Păsările s-au schimbat. Broaștele au rămas aproape neschimbate. Motivul pentru care un grup s-a reînnoit în timp ce celălalt a rămas stabil nu este clarificat în studiu, deși este plauzibil ca animalele mici și umede care trăiesc în litieră să poată rezista mai bine schimbărilor bruște decât păsările mari, dependente de un anumit tip de pădure.

Ce a remodelat pădurea

„Schimbarea habitatelor de pădure și de zone cu arbuști a forțat o resetare a populațiilor de păsări”, a declarat Scofield atunci când cercetarea a fost anunțată în ianuarie.

Două forțe sunt luate în calcul. Alternanțele dintre perioadele glaciare și interglaciare au devenit mai accentuate în timpul Pleistocenului timpuriu, împingând pădurile și zonele cu arbuști înainte și înapoi pe suprafața peisajului. Apoi a existat vulcanul.

Erupția Kidnappers a pornit din centrul vulcanic Mangakino și a deplasat aproximativ 1.200 de kilometri cubi de magmă, depunând ceea ce geologii consideră a fi cea mai extinsă placă de ignimbrit de pe planetă, acoperind cu cenușă zeci de mii de kilometri pătrați din Insula de Nord.

Scofield și colegii săi consideră că această perioadă de tulburări nu a făcut decât să golească pădurea. În declarații pentru Discover, el a spus că schimbările au contribuit și la stimularea diversificării evolutive a păsărilor din regiune.

Între o treime și jumătate dintre speciile de păsări recuperate din acest sit nu par să mai apară în niciun alt sit fosil mai tânăr din țară. Echipa lui Worthy consideră că aceasta era o comunitate de păsări complet diferită de cea întâlnită de oameni la sosirea lor, aproximativ un milion de ani mai târziu.

Acei oameni au ajuns în urmă cu aproximativ 750 de ani și nu au avut nimic de-a face cu niciuna dintre aceste schimbări.

Ce înseamnă asta pentru kākāpō

O singură linie evolutivă din peșteră a supraviețuit tuturor: supererupției, schimbărilor provocate de perioadele glaciare și tuturor lucrurilor care s-au întâmplat celor 11 specii de păsări care o înconjurau.

Aproape că a dispărut însă și ea, fiind distrusă în doar câteva generații de pisici, hermine și șobolani - genul de amenințare pe care niciun vulcan nu a reușit vreodată să o provoace.

Săptămâna trecută, Department of Conservation a anunțat că populația oficială de kākāpō a atins un maxim pentru perioada de recuperare, ajungând la 325 de păsări, după ce 90 de pui din sezonul de reproducere 2026 au trecut de pragul de 150 de zile și au fost adăugați la total.

Programul a început în 1995, cu 51 de păsări. Managerul operațional Deidre Vercoe a numit acest sezon unul record, subliniind însă că mai este încă un drum lung de parcurs.

Majoritatea acestor pui își vor primi numele în februarie și martie. Câțiva nu vor primi însă niciun nume, ceea ce departamentul consideră un prim pas, oricât de mic, către momentul în care kākāpō va putea redeveni o pasăre sălbatică, nu una gestionată permanent de oameni.

Ce erau moa, păsările uriașe fără zbor din Noua Zeelandă

Moa erau un grup de păsări uriașe, incapabile să zboare, care au trăit în Noua Zeelandă timp de milioane de ani.

Unele specii puteau ajunge la peste 3 metri înălțime, iar dispariția lor este legată de vânătoarea practicată de primii oameni ajunși pe insule și de schimbările provocate de activitatea umană.