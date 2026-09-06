O prezentatoare TV, celebră în țara ei, a fost condamnată la moarte. S-a specializat în reportaje din lumea criminalității

1 minut de citit Publicat la 09:41 06 Sep 2026 Modificat la 09:41 06 Sep 2026

Prezentatoarea TV egipteană Sarah Khalifa a fost condamnată la moarte pentru infracțiuni legate de droguri. Sursă foto: Sarah Khalifa via Instagram

Prezentatoarea de televiziune Sarah Khalifa a fost condamnată la moarte prin spânzurare de justiția din Egipt, relatează BBC. Alături de Khalifa, au fost condamnate la aceeași pedeapsă alte 11 persoane, după ce au fost găsite vinovate pentru acuzații legate de droguri.

Potrivit ziarului de stat al-Ahram, condamnații făceau parte dintr-o organizație criminală care importa ingrediente folosite pentru fabricarea stupefiantelor, în vederea vânzării.Membrii grupării dețineau ilegal arme de foc și muniții, adaugă sursa citată.

Condamnată la moarte pentru infracțiuni legate de droguri, Sarah Khalifa este cunoscută pentru emisiunea cu subiecte din lumea criminalității

Khalifa, în vârstă de 39 de ani, este cunoscută pentru emisiunea sa TV "Misiune Imposibilă", în care a tratat probleme legate de criminalitate. Ea a negat acuzațiile.

Nouă alți inculpați au fost condamnați la închisoare pe viață, în timp ce șapte au fost achitați. Avocatul lui Khalifa a declarat că aceasta va face apel împotriva sentinței cu moartea.

Verdictul a fost anunțat pentru prima dată luna trecută, dar fost confirmat abia recent, după ce instanța a obținut o opinie religioasă de la marele muftiu al Egiptului. Aceasta reprezintă o cerință legală în cazurile de condamnare la moarte.

Trei sferturi de tonă de narcotice, confiscate de poliție de la inculpați

În timpul procesului, instanța a fost informată că autoritățile au confiscat peste 750 de kilograme de narcotice, precum și materiile prime importate pentru fabricarea acestora.

Douăzeci de martori au dat declarații procurorilor, pe lângă probele electronice care includeau conversații și înregistrări video.

Când a fost întrebată de judecător despre rolul său în organizație - în timpul unei apariții în instanță din septembrie anul trecut - Khalifa a declarat că nu a văzut niciodată droguri până ce a fost fotografiată cu ele în biroul poliției.

Conform unui raport Amnesty International din 2025, în Egipt au fost dispuse 492 de condamnări la moarte în cursul anului, dintre care 23 au fost executate.