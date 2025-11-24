O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Carissa Jane Smith a fost condamnată la 10 ani de închisoare FOTO: Pulaski County Jail

O fostă profesoară suplinitoare în vârstă de 30 de ani a fost condamnată la 10 ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată că a plătit elevi de gimnaziu - inclusiv cu droguri și alcool - pentru sex.

Carissa Jane Smith din Dixon, Missouri, a fost arestată în noiembrie anul trecut și acuzată de 19 infracțiuni, inclusiv viol, potrivit New York Post care citează Kansas City Star.

Smith a pledat în cele din urmă vinovată pentru o parte din acuzații în luna septembrie, iar acum și-a aflat pedeapsa.

Potrivit autorităților, Smith, care a lucrat la mai multe școli din districtul școlar Dixon R-1, plătea elevilor câte 100 de dolari sau mai mult, fie în numerar, fie prin transfer bancar, pentru a face sex cu ea.

De asemenea, se presupune că Smith le-a dat unor elevi alcool sau marijuana pentru sex.

Presupusul abuz nu s-a limitat la întâlniri individuale. Într-un caz, un elev ar fi fost recrutat de un coleg de clasă care l-a întrebat dacă „vrea să muncească și să câștige niște bani” după care l-a dus acasă la Smith, unde elevul ar fi fost abuzat.

Documentele din instanță detaliază alte fapte șocante, inclusiv mărturia unui elev care a spus că Smith l-a forțat să ejaculeze în interiorul ei.

Autoritățile au spus că Smith a făcut tot posibilul să-și acopere faptele și și-a avertizat în nenumărate rânduri victimele să nu vorbească despre întâlnirile lor, altfel „va intra în probleme”.

La un moment dat ar fi apărut zvonuri potrivit cărora un elev ar fi avut în telefon o filmare compromițătoare cu Smith. Când zvonul a ajuns și la urechile profesoarei, acesta a „confiscat” telefonul pentru a distruge înregistrarea, se menționează în documentele instanței.

De asemenea, se presupune că Smith i-ar fi spus soțului ei că una dintre victimele ei o șantaja cu o înregistrare video în care fumau marijuana, determinându-l pe soț să-l amenințe pe băiat cu o bâtă de baseball.

Într-un alt caz, cumnatul lui Smith ar fi surprins-o în pat cu un elev minor după ce auzise un zvon despre un videoclip.

Se presupune că Smith ar fi abuzat minori în diverse locuri, inclusiv acasă la ea, când soțul ei era plecat la serviciu, potrivit autorităților.

Alte abuzuri s-au petrecut în mașina lui Smith.

Pe 17 septembrie, Smith a pledat vinovată pentru o serie de acuzații în cadrul unui acord de recunoaștere a vinovăției, fiind condamnată acum la 10 ani de închisoare.