O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el

1 minut de citit Publicat la 17:38 30 Sep 2025 Modificat la 17:41 30 Sep 2025

Alley Bardfield a fost condamnată la 10 ani de închisoare FOTO: Macon County Jail

O profesoară care a agresat sexual un băiat de 11 ani în timpul unor „activități libere” pe care le-a organizat acasă la ea, în Illinois, SUA, apoi l-a învinuit pe copil, a fost condamnată la 10 ani de închisoare.

Alley Bardfield, în vârstă de 34 de ani, profesoară demisă în urma incidentului, a schimbat și mesaje și fotografii explicite cu băiatul prin Snapchat și i-a trimis sute de dolari prin CashApp în decursul mai multor luni, potrivit New York Post.

Faptele ei oribile au fost descoperite după ce mama băiatului de 11 ani a observat o schimbare în comportamentul fiului său, după ce acesta a stat peste noapte acasă la Bardfield, pe 29 martie 2024, conform documentelor instanței.

Mama a verificat telefonul fiului și a descoperit plăți de 700 de dolari prin CashApp făcute de Bardfield, care era profesoară suplinitoare la școlile publice din Decatur la acel moment.

Când și-a luat la întrebări fiul, acesta i-a spus că a întreținut relații sexuale neprotejate cu Bardfield, în casa acesteia.

Inițial acuzată de hărțuire, Bardfield a recunoscut în timpul interogatoriului că a avut relații sexuale cu băiatul minor o singură dată.

Însă profesoara l-a acuzat pe băiat că a inițiat raportul sexual, susținând că acesta i-a făcut avansuri sexuale în acea noapte.

Ca parte a unui acord judiciar, Bardfield a pledat vinovată pentru agresiune sexuală asupra unui copil. Judecătorul a considerat că, având în vedere gravitatea faptelor sale, o sentință cu suspendare ar fi fost prea blândă.

Bardfield va fi supusă unei perioade obligatorii de supraveghere de la trei ani până pe viață și trebuie să se înregistreze ca infractoare sexuală pentru tot restul vieții.

Din pedeapsa de 10 ani va fi scăzută perioada petrecută deja după gratii.