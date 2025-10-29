O sticlă cu mesaje scrise de soldați din Primul Război Mondial a ajuns la țărm după mai bine de un secol. "O mână întinsă din mormânt"

Sticla cu mesaje a fost găsită pe țărmul australian după mai bine de un secol de la momentul în care a fost aruncată în mare. Foto: Hepta

Mesajele puse într-o sticlă aruncată apoi în ocean de doi soldați australieni în 1916 au fost găsite după mai bine de un secol pe coasta sud-vestică a țării, scrie BBC.

Malcolm Neville și William Harley au încredințat apelor scrisorile lor la câteva zile după începerea călătoriei care avea să-i ducă pe câmpurile de luptă din Franța, în Primul Război Mondial.

Neville i-a transmis mamei sale că mâncarea de la bordul navei era „foarte bună” și că soldații erau „la fel de fericiți ca Larry”, fără a fi clar imediat la cine anume se referă.

Harley, a cărui mamă murise cu ani în urmă, a adresat mesajul său celui care va recupera sticla din ocean.

Soarta avea să fie diferită pentru cei doi camarazi: Neville a fost ucis în luptă, la 28 de ani. Harley, în vârstă de 37 de ani la momentul respectiv, a supraviețuit războiului și s-a întors acasă.

Scrisorile au fost transmise descendenților lor, care au fost uluiți de descoperire.

Cum a fost recuperată sticla aruncată în ocean, după mai bine de un secol

Sticla cu cele două scrisori a fost găsită la începutul acestei luni pe plaja Wharton, lângă Esperance, în Australia de Vest, de către o localnică, Deb Brown, care curăța zona împreună cu familia ei.

Messages in a bottle from WWI soldiers found on Australian coast https://t.co/fVivRWcfSk — BBC News (UK) (@BBCNews) October 29, 2025

Brown, soțul și fiica sa se deplasau cu ATV-urile pentru a strânge gunoaiele, când au văzut o sticlă groasă îngropată în nisip.

„Această sticlă zăcea acolo, așteptând să fie ridicată”, a spus Brown pentru agenția de știri Associated Press.

Hârtia din sticlă era udă, însă ambele scrisori erau încă lizibile, așa că femeia a început să caute familiile soldaților pentru a le încredința mesajele.

Ea a reușit să-l găsească pe strănepotul lui Neville, Herbie, sarcina fiindu-i ușurată de faptul că adresa mamei soldatului era inclusă în text.

Herbie Neville a declarat presei australiene că experiența descoperirii mesajelor a fost „incredibilă” pentru familia sa, în special pentru Marian Davies, nepoata soldatului.

Aceasta își amintește că unchiul ei a plecat la război și nu s-a mai întors niciodată.

Ann Turner, nepoata lui Harley a declarat, la rândul său, că ea și ceilalți patru nepoți supraviețuitori sunt „absolut uimiți” de mesaj.

„Chiar pare un miracol și simțim cu adevărat că bunicul nostru ne-a întins mâna din mormânt”, a spus ea.

Stila a fost aruncată peste bord într-o zonă din Marele Golf Australian de pe coasta de sud a țării.

Un profesor de oceanografie a declarat pentru ABC News că acest obiect ar fi putut sta doar câteva săptămâni în apă, înainte de ajunge pe plaja Wharton, unde este posibil să fi rămas îngropat timp de peste 100 de ani.