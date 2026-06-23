O tânără a avut un șoc când și-a văzut prima dată soțul, în ziua nunții. Realitatea brutală a noii legi a căsătoriei impuse de talibani

Divorțul a devenit imposibil pentru femeile afgane, în baza celui mai recent decret al talibanilor FOTO: Gety Images

Un decret emis recent de conducătorii Afganistanului le face viața femeilor din țară și mai dificilă decât era până acum. Astfel, potrivit actului normativ, este imposibil să iasă din relații nedorite sau abuzive, chiar dacă au sprijinul familiei.

The Guardian spune într-un material poveștile unor femei din Afganistan prinse în situații imposibile.

Fatima a avut un șoc prima dată când și-a văzut soțul, în ziua nunții

Când Fatima a ajuns la un tribunal districtual din nordul Afganistanului, la sfârșitul anului 2025, împreună cu părinții ei, spera că un judecător îi va permite în sfârșit să iasă din căsnicia ei dezastruoasă.

Nu își întâlnise niciodată soțul înainte de nunta aranjată, care a avut loc în vara anului 2024. De fiecare dată când familia ei cerea să îl vadă, li se spunea că acesta este timid. Abia în ziua nunții, spun rudele, Fatima a înțeles ce i se ascunsese: soțul ei avea dizabilități intelectuale și fizice severe și nu putea să mănânce, să se spele sau să se îmbrace singur.

În lunile care au urmat, Fatima a gătit, a făcut curățenie, și-a îngrijit soțul și s-a ocupat de animalele familiei. Rareori i se permitea să părăsească locuința. Ori de câte ori își vizita părinții, plângea și îi implora să nu o mai trimită înapoi.

În cele din urmă, părinții ei au fost de acord să meargă în instanță și să o ajute pe Fatima să ceară divorțul.

„În fața tuturor, judecătorul i-a adresat ginerelui meu o singură întrebare: «Cine este această femeie?»”, își amintește Shirin, mama Fatimei. „El a răspuns: «Este soția mea». Atunci judecătorul s-a întors către familia mirelui și a spus: «Luați-vă mireasa»”.

Doi soldați talibani au îndreptat armele către părinții Fatimei, în timp ce socrii ei au apucat-o și au târât-o spre mașina lor.

„Fiica mea țipa și plângea că nu vrea să meargă cu ei”, spune Shirin. „Dar nimeni nu a ascultat-o”.

Ceea ce i s-a întâmplat Fatimei nu a fost doar decizia unui singur judecător. Reflectă un sistem juridic în care femeile afgane nu au aproape niciun drept independent de a-și încheia căsnicia. Înainte de venirea talibanilor la putere, femeile care încercau să divorțeze de bărbați violenți, abuzivi sau absenți se confruntau deja cu un drum dificil prin instanțe, însă existau câteva posibilități limitate. Acum, chiar și acestea sunt eliminate. Pentru familiile femeilor aflate în căsnicii abuzive și care doresc desfacerea acestora, scoaterea fiicelor lor din astfel de relații devine o sarcină aproape imposibilă.

În aprilie 2026, liderul taliban, Hibatullah Akhundzada, a emis un nou decret privind separarea judiciară a soților, stabilind 12 motive pentru care o căsătorie poate fi desfăcută. Pe hârtie, unele dintre acestea par să ofere femeilor o cale către instanță. În practică însă, fiecare cale este blocată de autoritatea bărbaților: consimțământul soțului, discreția judecătorului, mărturia martorilor sau puterea rudelor de sex masculin. Chiar și în cazurile de abuz sau neglijență, decretul prevede că judecătorii și arbitrii nu pot acorda divorțul fără consimțământul soțului.

Decretul legalizează, de asemenea, căsătoria copiilor. Acesta le permite rudelor de sex masculin să căsătorească copii și prevede că, odată ajunși la pubertate, aceștia pot solicita instanței anularea căsătoriei doar în circumstanțe limitate.

„Când mă uit la mama și la tata, simt că i-am distrus”

Ruqya avea 16 ani când mama și bunica ei au acceptat o cerere în căsătorie venită din partea unei rude în vârstă de 31 de ani, care locuia în Turcia. Ruqya s-a opus încă de la început. L-a sunat personal pe bărbat și i-a spus direct că nu dorește să se căsătorească cu el.

„Mi-a spus că, odată ce familia mea a fost de acord, voi fi de acord și eu”, spune ea.

În perioada logodnei, afirmă ea, acesta i-a insultat părinții în mesaje vocale, i-a ignorat apelurile și a continuat să comunice cu o altă femeie pe care voia să o ia de soție. Când înregistrările au ajuns la familia Ruqyei, a izbucnit un conflict între cele două familii.

În cele din urmă, familia Ruqyei a încercat să pună capăt logodnei prin „khul”, o formă de divorț în care femeia îi plătește soțului pentru ca acesta să fie de acord cu desfacerea căsătoriei.

Decretul taliban aprobă această practică, oferind femeilor și familiilor lor o cale foarte îngustă de a-și „cumpăra” libertatea, însă nu stabilește nicio limită pentru suma care poate fi cerută.

Familia logodnicului Ruqyei a cerut 800.000 de afghani (aproximativ 9.500 de euro). Familia ei nu avea acești bani. Și-au vândut casa și au aranjat căsătoria surorii mai mici a Ruqyei în speranța că vor strânge suma necesară. Chiar și așa, nu au reușit să adune întreaga sumă.

„Când mă uit la mama și la tata, simt că i-am distrus”, spune Ruqya. „Mama îmi spune: «Dacă ai fi acceptat căsătoria, măcar am fi avut încă locuința noastră»”.

Ruqya trebuie acum să rămână căsătorită cu bărbatul de care încearcă să scape de ani de zile.

Ce spune noul decret al talibanilor

Chiar și înainte de cel mai recent decret al talibanilor, femeile afgane nu aveau un drept egal la divorț. Totuși, ele puteau solicita încetarea căsătoriei în circumstanțe excepționale, inclusiv atunci când soțul nu asigura necesitățile de bază, dispăruse de cel puțin trei ani sau suferea de o boală terminală. Chiar și atunci, femeile trebuiau să își dovedească cazul în instanță.

Noul cod al talibanilor păstrează mare parte din vechiul cadru juridic, dar introduce câteva modificări radicale. El permite explicit căsătorirea copiilor la orice vârstă. De asemenea, obligă femeile ai căror soți au dispărut să aștepte până când aceștia sunt declarați morți înainte de a putea obține separarea. Partea din cod care se referă la soții abuzivi sau neglijenți permite unei soții să sesizeze instanța dacă soțul este nedrept sau refuză să ofere sprijin financiar. Însă același articol prevede că judecătorii și arbitrii „nu pot acorda divorțul exclusiv la cererea femeii și fără consimțământul soțului”.

Femeia care încearcă de 4 ani să-și cumpere libertatea

Habiba, în vârstă de 27 de ani, încearcă de patru ani să scape de soțul său abuziv.

Căsătoria ei făcea parte dintr-un acord de schimb matrimonial care i-a permis fratelui său să se căsătorească cu o femeie din aceeași familie. Când i-a spus ulterior fratelui că dorește divorțul, acesta a avertizat-o că și căsnicia lui ar putea fi distrusă.

După preluarea puterii de către talibani, spune Habiba, soțul ei și-a pierdut locul de muncă și a devenit tot mai violent, bătând-o constant. Mai întâi a mers la poliție, în Kabul, apoi la tribunal. Soțul ei a refuzat în repetate rânduri să se prezinte.

Când oficialii talibani au vizitat locuința pentru a verifica acuzațiile de abuz formulate de Habiba, familia soțului ei a sacrificat o oaie pentru oaspeți și și-a cerut scuze. Inspectorii au plecat mulțumiți. Habiba a fost obligată să se întoarcă acasă sau să îi plătească soțului 1,6 milioane de afghani.

„El a spus că aceasta este o sumă suficientă pentru ca soțul meu să își ia o altă soție”, spune Habiba, însă tatăl ei nu avea bani și nimic de vândut.

„Încă sunt aici”, spune ea. „Aștept fie căderea acestui guvern, fie apariția banilor. Una dintre aceste două posibilități”.

Logodne anulate cu bani

Mina, în vârstă de 22 de ani, din Herat, a reușit să scape de o căsătorie nedorită doar după ce a muncit doi ani pentru a-și plăti propria libertate.

Avea 18 ani când familia sa a acceptat o cerere în căsătorie din partea unei rude, în timp ce tatăl ei lucra în Iran. În timpul logodnei, a aflat că bărbatul devenise dependent de droguri. Când Mina a încercat să rupă logodna, familia acestuia a acuzat-o că minte și a susținut că ea iubește un alt bărbat.

Într-o seară, logodnicul ei a stat în fața casei și și-a tăiat venele în fața ei și a surorii sale mai mici.

„A supraviețuit”, spune ea. „Dar încă văd acel moment în visele mele, ca pe un coșmar”.

Logodna a fost în cele din urmă anulată cu condiția ca familia Minei să plătească toate cheltuielile invocate de logodnic: haine, bijuterii și costurile logodnei, umflate mult peste suma reală cheltuită.

Mina a lucrat în două schimburi la un atelier de broderie din Iran timp de doi ani pentru a plăti integral suma.

„Mi-am cumpărat propria libertate”, spune ea.

Leila, în vârstă de 24 de ani, din nord-estul Afganistanului, spune că atunci când a solicitat „khul” de la soțul său, familia ei a trebuit să plătească 250.000 de afghani.

„Tatăl meu a fost nevoit să își vândă mașina și două vaci de lapte”, spune ea.

Sima, în vârstă de 26 de ani, din Kabul, afirmă că a pus capăt unei logodne de un an cu vărul său matern doar după ce familia ei a acceptat să plătească 400.000 de afghani.

Părinții Fatimei se tem că aceasta nu va supraviețui căsătoriei

În cazul Fatimei, abuzurile au devenit mult mai grave. Atunci când membrii familiei o vizitează, socrii ei rămân în cameră și supraveghează fiecare conversație. O rudă care a reușit să vorbească în privat cu Fatima, în curte, spune că fața acesteia era vânătă.

„O bat în mod regulat”, spune ruda. „Ea a spus că au avertizat-o că, dacă părinții ei vor încerca din nou să obțină divorțul, vor cere talibanilor să îi aresteze”.

Ultima dată când tatăl ei a văzut-o a fost la câteva luni după ce judecătorul a obligat-o să se întoarcă în casa soțului său. „Nu era deloc bine, nici psihic, nici fizic”, spune el. „M-a strâns puternic în brațe și m-a implorat să o iau cu mine”.

„Am mâinile legate”, spune el. „Nu știu cum să-mi salvez fiica din acea situație. A devenit foarte slăbită și mă tem că i s-ar putea întâmpla ceva și mai rău”.