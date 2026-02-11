O tănără a fost reținută în aeroport pentru că autoritățile nu au recunoscut-o în fotografia din pașaport: M-am maturizat între timp

Julia Buckley a încercat să explice că în fotografia din pașaport era adolescentă și că între timp s-a maturizat FOTO: TikTok

O tânără a fost reținută pe un aeroport din SUA pentru că autoritățile nu au recunoscut-o în fotografia de pe pașaport, astfel că vacanța ei minunată s-a încheiat cu un coșmar.

Julia Buckley a povestit pentru People că incidentul a avut loc în timp ce revenea în San Diego, după o vacanță în Tijuana. Problemele au apărut la controlul vamal, unde ofițerii i-au scanat pașaportul și au încercat să îi facă o fotografie pentru verificarea biometrică.

Potrivit acesteia, sistemul nu a reușit să confirme identitatea ei nici după cinci încercări de fotografiere. La scurt timp, i s-a cerut să îi însoțească pe agenți într-o zonă separată.

„Înainte să îmi dau seama ce se întâmplă, eram condusă într-o cameră de sticlă, încuiată, unde mai erau și alți călători reținuți”, a povestit Buckley. Ea susține că nu a avut acces la telefon și nu a putut lua legătura cu logodnicul ei, care se afla în aeroport, dar căruia nu i s-a permis să o însoțească.

Tânăra spune că nu a fost încătușată, însă toată întâmplarea a traumatizat-o.

Ofițerii au supus-o mai multor runde de întrebări personale, repetând aceleași verificări în timp ce pașaportul era scanat în mod repetat. În paralel, au fost făcute peste 20 de încercări de fotografiere pentru a obține o potrivire cu imaginea din baza de date.

În cele din urmă, explică Buckley, i s-a comunicat motivul suspiciunilor: „Au spus că ochii mei sunt diferiți”.

Femeia, în vârstă de 29 de ani, a încercat să le explice că fotografia din pașaport fusese realizată la 18 ani și că, între timp, aspectul ei s-a schimbat - are altă coafură, sprâncene stilizate și că, pur și simplu, a trecut de la adolescență la maturitate. Oficialii ar fi insistat însă că aceste aspecte nu sunt relevante și că diferența ar fi vizibilă la nivelul ochilor, care în fotografia veche păreau „mai deschiși”.

Deși știa că nu a făcut nimic greșit, experiența a fost una copleșitoare. „Eram foarte nervoasă”, spune ea, adăugând că emoțiile au făcut-o să ezite chiar și la întrebări simple, precum cele despre adresele anterioare.

Reținerea a durat aproximativ 40 de minute. Buckley afirmă că situația în sine a speriat-o mai mult decât interogatoriul propriu-zis. A încercat să prezinte și alte documente de identitate, inclusiv permisul de conducere, însă agenții au refuzat să verifice altceva în afară de pașaport.

Cu toate acestea, ea precizează că ofițerii nu au fost agresivi. „Nimeni nu a fost răutăcios”, spune Buckley, apreciind că autoritățile au așteptat pur și simplu confirmarea sistemului informatic înainte de a o elibera.

În cele din urmă, ușile au fost descuiate, iar femeii i s-a permis să plece, fără a primi însă vreo explicație oficială sau recomandări pentru viitoarele călătorii.

După ce a relatat întâmplarea pe TikTok, Buckley se aștepta ca doar prietenii să reacționeze. În schimb, videoclipul a devenit viral și a generat dezbateri aprinse online, mulți utilizatori împărțindu-se între cei care consideră că fotografia seamănă cu ea și cei care cred contrariul.

„Jumătate dintre oameni spun că nu sunt eu, iar cealaltă jumătate cred ecă sunt”, afirmă ea. De asemenea, a primit mesaje de la persoane care au trecut prin situații similare, în special după schimbări fizice semnificative cauzate de pierdere în greutate, boli sau tratamente medicale.

Având planificată o nouă călătorie în Mexic, Buckley a decis să își reînnoiască pașaportul. Spune că a reușit să obțină unul nou în două săptămâni, iar următoarea trecere a frontierei s-a desfășurat fără incidente.

Acum, ea îi sfătuiește pe cei care au trecut prin schimbări fizice importante să își actualizeze documentele de călătorie. „Dacă ați făcut schimbări majore sau a trecut mult timp de la ultima fotografie, faceți una nouă. Nu merită riscul”, spune ea.