O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește

Priscila Lacerda Custodio, de 24 de ani, a avut o relație cu Joao Roberto Bolelli, în vârstă de 62 de ani, timp de 4 luni FOTO: Instagram/ Priscila Lacerda

O femeie de afaceri din Brazilia, tânără și frumoasă, a fost împușcată mortal de iubitul ei mult mai în vârstă și măcinat de gelozie, imediat după ce aceasta i-ar fi spus la telefon că pune capăt relației.

Priscila Lacerda Custodio, de 24 de ani, se întâlnea de doar patru luni cu crescătorul de vite João Roberto Bolelli, în vârstă de 62 de ani. Ea le mărturisise apropiaților că bărbatul angajase persoane care să o supravegheze și că o amenințase cu moartea, a declarat pentru Globo - publicație citată de New York Post - o prietenă a femeii, a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

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Bărbatul o speria și prin felul în care o interoga cu privire la călătoriile pe care ea le făcea în interes profesional, acuzând-o că îl înșală. De asemenea, acesta ar fi agresat-o cu doar patru zile înainte de crimă, care a avut loc vineri.

Custodio, care lucra în marketing digital, era atât de înspăimântată de iubitul ei mult mai în vârstă, încât și-a rugat fratele și un prieten să o însoțească vineri la ferma lui Bolelli din São Paulo, pentru a-i returna acestuia o camionetă pe care o folosise.

Însă cei doi au început să se certe în timpul unei convorbiri telefonice înainte ca femeia să ajungă la fermă. Tânăra de 24 de ani, pe care apropiații o apreciau pentru eleganța ei, i-ar fi spus că ajunsese la capătul răbdării și că pune capăt relației.

Bolelli ar fi deschis focul în momentul în care iubita lui a ajuns la fermă, ucigând-o cu mai multe focuri de armă.

Bolelli, care cu ani în urmă a fost acuzat de violență de o fostă parteneră, ar fi îndreptat apoi arma spre fratele iubitei sale și l-ar fi urmărit un timp, după care a fugit de la locul crimei.

A fost emis un mandat de arestare pe numele său, cazul fiind încadrat drept femicid.

Custodio era o „persoană minunată”, iar viața ei „a fost curmată de un om malefic”, a declarat pentru Globo o prietenă, Juliana Amaral.

„Era frumoasă, fermecătoare și extrem de politicoasă”, a spus Amaral. „În cei trei ani de prietenie, nu am auzit-o niciodată vorbind urât despre nimeni”.

Bolelli fusese condamnat anterior pentru încălcarea ordinului de protecție obținut de o altă fostă parteneră. În decembrie 2021, acesta a primit o pedeapsă de trei luni și 15 zile de închisoare.

Bolelli încă nu a fost găsit, iar un reprezentant legal al acestuia spune că nu a luat legătura nici cu el.