O tânără s-a mutat într-o rulotă pe terenul părinților săi, în loc să plătească chirie: „Le gătesc cina zilnic în semn de apreciere”

Părinții au amenajat rulota astfel încât să fie cât mai confortabilă / sursă foto: Getty Images

O tânără de 32 de ani din SUA a decis să se mute într-o rulotă de aproximativ 200 de metri pătrați, împreună cu cei doi câini ai săi, pe proprietatea părinților din Georgia, în loc să plătească chirie. În semn de apreciere, ea spune le gătește părinților săi cina în fiecare seară.

Tânăra spune că a luat această decizie după un timp îndelungat de gândire. În ultima perioadă, ca jurnalist independent și creator de conținut, ea a mărturisit că s-a confruntat cu probleme financiare.

Din acest motiv, părinții săi i-au propus să se mute într-o rulotă oferită în dar de aceștia, chiar în curtea casei lor din Georgia, potrivit Business Insider.

Părinții au amenajat rulota astfel încât să fie cât mai confortabilă, inclusiv spații pentru animale. De asemenea, au construit un mic țarc pentru câini, unde aceștia pot sta în siguranță atunci când ea este plecată.

Femeia spune că mutarea i-a redus semnificativ stresul financiar și i-a îmbunătățit starea generală, după o perioadă în care se simțea constant sub presiune.

Ea spune că, în semn de apreciere, le gătește părinților săi în fiecare seară.

„A trebuit să împart un spațiu mic cu cei doi câini ai mei, Remi și Milo, și să economisesc fiecare dolar posibil din venitul meu. De asemenea, am fost de acord că le voi găti cina în fiecare seară în semn de recunoștință”, spune aceasta.

„Știu că nu voi locui așa pentru totdeauna, dar nu mă grăbesc să plec”

Mutarea nu a fost însă ușoară. Înainte de a începe acest capitol, ea a locuit într-un apartament cu chirie în Florida.

„Sunt extrem de recunoscătoare pentru acest cadou pe care mi l-au oferit părinții mei.

Cu siguranță nu a fost fără sacrificii financiare din partea lor, dar propunerea lor să rămân aici deocamdată nu m-a ajutat doar să economisesc câteva mii de dolari pe chirie și utilități, ci de asemenea, ne-a apropiat și ne-a oferit cu adevărat oportunitatea de a promova o relație cu adevărat sănătoasă”, mai spune aceasta.

În prezent, își caută un job nou și spune că tot acest proces este stresant, însă spune că se bucură din plin de această experiență nouă pe care o trăiește în Georgia.

„Îmi place să le arăt zilnic recunoștința mea, ajutându-i prin casă cu treburi precum vopsitul, mutatul aparatelor electrocasnice și lucrul la cabana pe care o construiesc - și, desigur, pregătindu-le cine gustoase, făcute în casă, pe care le savurăm împreună în fiecare seară”, mai spune tânăra.

Cu toate acestea, în viitor are în plan să se întoarcă în Florida.

„Acum, după ce locuiesc aici de trei luni, rulota mea începe să devină acasă. Chiar dacă intenționez să mă întorc în Florida de îndată ce voi începe să câștig un venit cu normă întreagă, știu că voi privi această perioadă cu multă dragoste - și probabil că îmi va lipsi enorm în viitor. Știu că și lui Remi și Milo (n.red cei doi câini ai săi) le va fi la fel”, a mai adăugat aceasta.