O țară din UE oferă până la 32.000 de euro fiecărui migrant care acceptă să plece. Ajutorul a fost majorat de 35 de ori

2 minute de citit Publicat la 15:33 01 Sep 2026 Modificat la 15:53 01 Sep 2026

Noua măsură a intrat în vigoare la începutul anului 2026. Foto: Getty Images

Suedia, țară cunoscută timp de decenii pentru politica sa generoasă față de migranți și refugiați, și-a schimbat radical abordarea. Guvernul a decis să majoreze de 35 de ori suma oferită persoanelor care aleg să părăsească țara și să se întoarcă în statul de origine, potrivit The New York Times.

Ajutorul, care era anul trecut de 10.000 de coroane suedeze, aproximativ 900 de euro pentru un adult, a ajuns la 350.000 de coroane, adică aproape 32.000 de euro.

Noua măsură a intrat în vigoare la începutul anului 2026. Autoritățile au promis, totodată, să reducă procedurile administrative pentru cei care vor să beneficieze de acest program, în speranța că oferta va deveni mai cunoscută și va atrage mai mulți oameni.

Decizia este însă controversată chiar și în Suedia. O comisie desemnată de guvern recomandase anterior să nu fie majorat ajutorul, avertizând că promovarea întoarcerii în țara de origine ar putea îngreuna integrarea migranților în societatea suedeză.

O schimbare majoră a politicii suedeze

Decizia face parte dintr-o schimbare mai amplă a politicii de migrație a Suediei.

Țara scandinavă, considerată mult timp un refugiu pentru persoanele care fugeau din zone afectate de războaie și conflicte, a adoptat în ultimii ani o poziție mult mai strictă în privința imigrației și azilului.

Limitarea migrației a reprezentat una dintre principalele teme ale guvernului de coaliție și a fost un punct important în negocierile pentru formarea noului guvern.

„Oamenii vor înțelege că nu sunt bineveniți”

Planul a fost criticat inclusiv de experții consultați de guvern.

O investigație oficială a analizat inclusiv modelul Danemarcei, unde există un program similar, dar cu un ajutor de aproximativ jumătate din suma pe care Suedia intenționează să o ofere.

Comisia a constatat că majorarea ajutorului financiar în Danemarca a fost urmată de o creștere ușoară a numărului persoanelor care au ales să beneficieze de program.

În cazul Suediei, însă, autorii raportului au avertizat că eventualele economii financiare nu justifică riscurile sociale.

Într-o țară cu un sistem extins de protecție socială, statul ar putea ajunge să economisească bani pe termen lung dacă unii migranți pleacă, însă raportul a concluzionat că aceste beneficii financiare nu ar compensa efectele negative ale mesajului transmis.

Potrivit raportului, programul le-ar putea transmite celor cărora li se adresează că „nu sunt bineveniți” în Suedia, până la punctul în care statul este dispus să plătească sume mari pentru ca unii dintre ei să plece.

Experții nu cred că banii vor convinge prea mulți refugiați

Mulți dintre refugiații care ajung în Suedia provin din țări precum Siria și Afganistan, devastate de războaie și conflicte.

Annika Sandlund, reprezentantă a Agenției ONU pentru Refugiați în țările baltice și nordice, consideră că o sumă mai mare de bani nu schimbă neapărat situația din țările în care acești oameni s-ar întoarce.

„Fie că primești 10.000 de coroane suedeze, fie că primești 350.000, acest lucru nu va schimba cu adevărat realitatea de pe teren”, a explicat aceasta.

În opinia sa, banii destinați programului de repatriere ar putea fi folosiți mai eficient pentru integrarea migranților rămași în Suedia. Cursurile de limbă, sprijinul pentru găsirea unui loc de muncă și programele de formare profesională i-ar putea ajuta pe noii veniți să-și construiască un viitor în această țară.