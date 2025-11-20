O universitate de prestigiu a predat un curs creat cu AI iar studenții au făcut scandal: "Mai bine întrebam ChatGPT. Aici pierd timpul"

4 minute de citit Publicat la 23:45 20 Noi 2025 Modificat la 02:39 21 Noi 2025

Studenții de la Universitatea din Staffordshire s-au plâns de cursul creat cu AI dar nu au fost luați în seamă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Mai mulți studenții de la Universitatea din Staffordshire, Marea Britanie, spun că se simt înșelați în așteptările lor și că sunt privați de "plăcerea cunoașterii", după ce un curs de la care așteptau să le lanseze carierele în domeniul tehnologiei s-a dovedit a fi predat în mare parte de Inteligența Artificială (AI).

The Guardian relatează povestea lui James și Owen, care s-au numărat printre cei 41 de studenți înscriși la cursul de programare ținut la Staffordshire, anul trecut.

Cursul a apărut ca urmare a unui program finanțat de guvernul de la Londra, fiind conceput să-i ajute pe studenți să devină specialiști în securitate cibernetică sau inginerie software.

Însă, după un semestru în care slide-urile cursului au fost generate de Inteligența Artificială, fiind citite de o voce de asemenea artificială, James spune că și-a pierdut încrederea în program și în oamenii care îl conduc.

Potrivit acestui student, cursul a fost conceput "în cel mai ieftin mod cu putință".

Student: Dacă le-am da profesorilor proiecte făcute cu AI, ne-ar da afară de la Universitate. Însă profesorii folosesc Inteligența Artificială la cursuri

"Dacă am preda (profesorilor) materiale generate cu Inteligența Artificială, am fi dați afară din universitate, însă nouă ni se predă de către Inteligența Artificială”, a acuzat James în timpul unei "dispute" cu lectorul său uman, care înregistrată ca parte a cursului în octombrie 2024.

El și alți studenți s-au confruntat de mai multe ori cu oficialii universității cu privire la materialele concepute cu AI.

Însă corpul didactic de la Staffordshire pare să folosească în continuare materiale generate de chatboți, remarcă The Guardian.

Anul acesta, universitatea a publicat pe site-ul modulului un text ce pare să justifice utilizarea AI.

"Declarația de politici" susține că stabilește "un cadru pentru profesioniștii academici care valorifică automatizarea AI" în activitatea de predare.

Pe de altă parte, politicile universității limitează utilizarea AI de către studenți.

Potrivit regulilor de la Staffordshire și de la alte universități, studenții care "externalizează munca lor" către Inteligența Artificială și care prezintă rezultatele generate cu AI ca fiind ale lor încalcă politica de integritate și pot fi acuzați de fraudă academică.

"Sunt la jumătatea vieții și nu simt că, pur și simplu, aș putea să plec și să o iau de la capăt. Sunt blocat cu acest curs", susține James.

Controversele de la Staffordshire vin în contextul în care tot mai multe universități utilizează instrumente AI pentru a le preda studenților.

Un sfert din profesorii britanici folosesc AI în predare

Un document de politică al Departamentului Educației, publicat în august, a salutat această evoluție, susținând că Inteligența Artificială Generativă (care generează conținut prin detectarea unor tipare repetitive în datele existente, n.r.) "are puterea de a transforma educația".

De asemenea, un sondaj de anul trecut realizat de firma de tehnologie educațională Jisc a constatat că aproape un sfert dintre profesorii din Marea Britanie foloseau la momentul respectiv instrumente AI în cursurile predate.

Pentru studenți însă, predarea bazată pe AI pare mai degrabă demoralizatoare decât transformatoare, punctează articolul din The Guardian.

Studenții se plâng pe internet de calitatea cursurillor AI, pentru că la universitate nu sunt luați în seamă

În SUA, studenții postează online recenzii negative despre profesorii care folosesc Inteligența Artificială.

În Marea Britanie, ei folosesc în special rețeaua Reddit pentru a se plânge de faptul că profesorii lor copiază conținut ș feedback de pe ChatGPT sau folosesc imagini generate de AI în cursuri.

"Înțeleg presiunile asupra profesorilor care recurg la Inteligența Artificială, dar este pur și simplu descurajant", a scris un student.

James și Owen menționează că au observat utilizarea Inteligenței Artificiale în cursul de la Staffordshire încă de la prima ședință, atunci când lectorul a folosit o prezentare PowerPoint împreună cu o simulare artificială a vocii sale pentru a citi materialele prezentate.

Ulterior, dovezile de utilizare masivă a AI în cadrul cursului respectiv s-au înmulțit: studenții au remarcat utilizarea preponderentă a englezei americane, prezența mai multor nume de fișiere suspecte și informații "generice și superficiale" ce făceau ocazional și inexplicabil referință la legislația din Statele Unite - țară care domină în prezent competiția în domeniul chatboților AI.

Într-un alt incident, vocea din off de pe videoclip asociat cursului și-a schimbat brusc accentul, din britanic în spaniol, înainte de a reveni la cel britanic.

Soft-urile de detectare AI confirmă că materialele cursului de la Staffordshire au fost generate cu Inteligența Artificială

The Guardian a analizat materialele cursului din Staffordshire cu doi detectori de inteligență artificială diferiți: Winston AI și Originality AI.

Ambii au concluzionat că o serie de teme și prezentări din cadrul cursului prezentau "o probabilitate foarte mare de a fi fost generate de Inteligență Artificială".

Frustrat, James i-a spus nemulțumirile sale reprezentantului studenților.

Apoi, într-o intervenție la curs care a fost înregistrată, i-a cerut direct profesorului "să nu se mai obosească" să prezinte materialele concepute cu AI.

"Știu că aceste prezentări sunt generate de Inteligență Artificială, știu că toți cei înscriși în acest curs cunosc, la rândul lor, că e vorba despre prezentări create cu AI, așa că prefera să le eliminați, pur și simplu. Nu vreau să fiu învățat de ChatGPT", a argumentat el.

El a primit de la reprezentantul studenților un răspuns formulat de Universitate în care se spunea că "profesorilor li se permite să utilizeze o varietate de instrumente".

"Am fost destul de frustrați de acest răspuns", a recunoscut el.

"Sunt câteva lucruri utile în prezentări. Dar e ca și cum 5% ar fi lucruri utile, iar restul, o mare vorbărie repetitivă. Există ceva 'aur' pe fundul sacului, dar probabil am putea obține 'aurul' singuri, întrebând ChatGPT", a completat un alt student.

Profesorul titular a reacționat "râzând stânjenit" la reproșuri și spunând că apreciază "oamenii sinceri", potrivit The Guardian.

El a admis că a realizat un tutorial cu ChatGPT pentru că a trebuit să-l facă "din scurt".

Ca răspuns la o întrebare adresată de The Guardian, Universitatea din Staffordshire a declarat că "standardele academice au fost menținute" în cadrul cursului blamat de studenți.

"Să stai cu acest curs în față, care pur și simplu nu merită timpul nimănui, când ai putea folosi acel timp ocupându-te de ceva cu adevărat valoros, este cu adevărat frustrant", a conchis Owen, unul dintre studenții cu care a discutat publicația britanică.