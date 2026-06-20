O văduvă cere despăgubiri de 200.000 de lire pentru că soțul ei a murit la scurt timp după ce a mâncat o bucată de brânză

2 minute de citit Publicat la 10:00 20 Iun 2026 Modificat la 10:00 20 Iun 2026

Brânza era primită chiar de la soția sa, cadou de Ziua Îndrăgostiților. Foto: Getty Images

O britanică cere despăgubiri de peste 200.000 de lire sterline de la o companie producătoare de brânzeturi, după ce soțul ei a murit în urma unei infecții cu listeria despre care susține că a fost provocată de un produs contaminat.

Roger Parkes s-a îmbolnăvit grav în februarie 2023, la câteva zile după ce a consumat o brânză artizanală, inclusă într-un pachet primit cadou de la soția sa, Carina Parkes, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, scrie Mirror.

Potrivit documentelor depuse în instanță, femeia a comandat cutia cu brânzeturi online, iar aceasta a fost livrată la domiciliul familiei pe 10 februarie. Bărbatul a început să consume produsul o săptămână mai târziu, iar după câteva zile starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid.

Bărbatul suferea de Listerioză

Pe 21 februarie a fost chemată ambulanța, iar Roger Parkes a fost transportat la spital. Ulterior, el a fost transferat la o altă unitate medicală, unde medicii au stabilit că suferă de listerioză, o infecție provocată de bacteria Listeria.

Deși a primit tratament cu antibiotice și a fost monitorizat de specialiști în boli infecțioase, starea sa a continuat să se agraveze. Bărbatul a murit pe 27 februarie 2023.

O anchetă desfășurată ulterior a concluzionat că brânza consumată era contaminată și nu era sigură pentru consum. Cauza medicală a decesului a fost stabilită ca insuficiență multiplă de organe și meningoencefalită provocată de listeria.

Alte două persoane s-au îmbolnăvit după ce au consumat produse din aceeași serie

După moartea lui Roger Parkes, compania producătoare a retras de pe piață lotul respectiv de brânză. Alte două persoane s-au îmbolnăvit după ce au consumat produse din aceeași serie.

Cu toate acestea, firma respinge acuzațiile privind responsabilitatea pentru deces. Reprezentanții companiei admit că produsul era contaminat cu bacteria Listeria, însă susțin că Roger Parkes suferea deja de afecțiuni grave care i-ar fi putut provoca moartea.

Potrivit apărării, bărbatul trecuse recent prin intervenții chirurgicale complexe la nivelul aortei și avea probleme cardiovasculare severe, insuficiență renală, insuficiență cardiacă și hipertensiune.

Compania contestă valoarea despăgubirilor solicitate

Avocații companiei afirmă că nu există dovezi suficiente care să demonstreze că infecția cu listeria a fost cauza directă a decesului și contestă, de asemenea, valoarea despăgubirilor solicitate.

De cealaltă parte, văduva susține că, dacă produsul contaminat ar fi fost retras la timp de la vânzare, soțul ei nu s-ar fi îmbolnăvit și nu și-ar fi pierdut viața.

Roger Parkes era un artist autodidact pasionat de pictură și lucra, în paralel, ca bucătar.

Cazul urmează să ajungă în fața instanței, dacă cele două părți nu vor ajunge la o înțelegere înainte de începerea procesului.