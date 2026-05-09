Omul care a prezis criza financiară din 2008 avertizează: „Parcă trăiești ultimele luni ale bulei din 1999-2000”

Investitorul american Michael Burry, celebru după ce a prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008.

Michael Burry, investitorul care a prezis prăbușirea pieței imobiliare americane și a cărui poveste a fost spusă în filmul „The Big Short”, avertizează că obsesia pieței bursiere pentru inteligența artificială începe să semene cu fazele terminale ale bulei dot-com, scrie CNBC.

„Non-stop AI. Nimeni nu mai vorbește despre altceva, toată ziua”, a scris Burry vineri într-o postare pe Substack, după ce a ascultat ore de emisiuni financiare la radio și televiziune în timpul unei călătorii lungi cu mașina.

Investitorul susține că acțiunile nu mai reacționează în mod logic la datele economice – nici la rapoartele privind locurile de muncă, nici la indicatorii de sentiment al consumatorilor. Vineri, indicele S&P 500 a atins un nou maxim istoric, după ce traderii s-au concentrat pe un raport al locurilor de muncă din aprilie ușor peste așteptări, ignorând un minim istoric al încrederii consumatorilor.

„Acțiunile nu cresc sau scad din cauza locurilor de muncă sau a sentimentului consumatorilor”, a scris Burry. „Cresc continuu pentru că au tot crescut continuu. Pe o teză de două litere pe care toată lumea crede că o înțelege. (...) Parcă trăiești ultimele luni ale bulei din 1999-2000.”

Burry a comparat traiectoria recentă a indicelui Philadelphia Semiconductor (SOX) cu raliul care a precedat prăbușirea acțiunilor din tehnologie în martie 2000. Indicele a crescut cu peste 10% săptămâna aceasta, aducând câștigurile din 2026 la 65%.

Avertismentul vine după doi ani în care investitorii s-au îndreptat masiv spre acțiunile legate de inteligența artificială, propulsând principalii indici bursieri americani la maxime istorice repetate. Companiile de semiconductori și giganții tehnologici implicați în infrastructura și software-ul AI au condus raliul, în condițiile în care entuziasmul pentru inteligența artificială generativă a alimentat creșteri abrupte ale evaluărilor.

Burry nu este singurul care face această comparație. Paul Tudor Jones a trasat și el paralele între raliul actual alimentat de AI și perioada care a precedat spargerea bulei dot-com, deși consideră că piața bull mai poate continua. Jones a declarat la emisiunea „Squawk Box” de pe CNBC că mediul actual seamănă cu 1999 – aproximativ un an înainte ca acțiunile din tehnologie să atingă vârful la începutul lui 2000 – și a estimat că raliul ar mai putea dura încă un an sau doi.

În același timp, Jones a avertizat că, dacă evaluările continuă să se umfle, corecția va fi pe măsură.

„Imaginați-vă că piața bursieră ar mai crește cu 40%”, a spus Jones. „Raportul capitalizare bursieră-PIB va ajunge probabil, Doamne ferește, la 300%, 350%. Știi sigur că vor urma niște corecții... de-ți taie respirația.”