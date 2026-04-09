Onorariu șocant în avocatură. Fiul „celui mai bogat bancher”, taxat cu 35 de milioane de dolari. Și judecătorul din proces a fost uimit

Un miliardar brazilian a contestat în instanță onorarii juridice de peste 35 de milioane de dolari percepute de firma americană de avocatură WilmerHale. FOTO: Getty Images

Un miliardar brazilian a contestat în instanță onorarii juridice de peste 35 de milioane de dolari percepute de firma americană de avocatură WilmerHale, într-un caz care arată tarifele extrem de mari practicate de marile firme de avocatură, scrie Financial Times.

Într-o decizie publicată miercuri, Înalta Curte din Londra i-a dat dreptate lui Alberto Safra, fiul lui Joseph Safra, numit cândva „cel mai bogat bancher din lume”, și a aprobat o analiză completă a costurilor percepute de WilmerHale. Într-o singură zi din 2023, facturile au ajuns la peste 162.000 de dolari.

Cazul arată cât de mult au crescut tarifele celor mai mari firme de avocatură din lume, dar și cât de multe ore lucrează avocații lor. Când Safra a angajat WilmerHale, în 2022, firma a anunțat tarife pentru parteneri de până la 2.100 de dolari pe oră. Ulterior, partenerii au înregistrat între 12 și 17 ore de muncă pe zi în disputa de miliarde de dolari privind moștenirea tatălui său.

„Nu am mai întâlnit până acum un caz în care costurile să ajungă la asemenea niveluri, în timp ce clientului i s-au oferit atât de puține informații”, a spus judecătorul specializat în costuri, Colum Charles Leonard, în hotărârea referitoare la facturile care au totalizat 35,3 milioane de dolari.

El a adăugat că „există multe aspecte în acest caz care justifică o evaluare a costurilor”. Tarifele orare ale firmelor americane de avocatură au crescut puternic în ultimii ani, pe fondul dobânzilor ridicate și al revenirii tranzacțiilor.

Extinderea internațională a celor mai mari firme de avocatură a dus și la creșterea tarifelor practicate de concurenții locali. Potrivit unor surse apropiate situației, unele firme americane cer acum aproape 3.000 de dolari pe oră. Safra a susținut și că WilmerHale i-a facturat „cheltuieli extrem de mari pentru deplasări și cazare”.

Totuși, judecătorul a spus că, deși „ar putea exista loc de discuții” în privința cheltuielilor pentru mese, restul costurilor au fost „în concordanță cu natura cazului și a muncii depuse”.

La un moment dat, miliardarului i-a fost facturată o sumă de peste 11.000 de dolari pentru deplasarea unui partener de la New York la Londra. WilmerHale îl informase de la început pe Safra că facturile vor include zboruri la clasa business. Firma nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Safra a apelat la WilmerHale în perioada 2022-2024, în legătură cu un conflict între membrii familiei Safra, izbucnit după moartea lui Joseph Safra, care construise în Brazilia un imperiu global în domeniile bancar, imobiliar și agricol.

Disputa privind moștenirea averii de 23 de miliarde de dolari a făcut obiectul a cinci arbitraje, care au fost în cele din urmă soluționate. În aceeași perioadă, brazilianul a lucrat și cu firma Quinn Emanuel, specializată în litigii, care a indicat tarife orare similare, potrivit hotărârii.