Paradisul verde din cel mai arid deșert din lume: În serele din Atacama, salata verde crește fără pământ, cu apă desalinizată din ocean

Sera se află în apropiere de Antofagasta, un oraș de coastă cu 400.000 de locuitori. FOTO: INDAP/ Ministerul de Agricultură din Chile

În Deșertul Atacama, considerat cel mai arid din lume, o asociație de agricultori a ridicat sere în care se cultivă salata verde, fructul pasiunii, lămâile și alte legume locale. Plantele cresc organic, fără sol, în sere hidroponice. Rădăcinile lor stau în soluții nutritive sau substraturi neutre, precum perlit, nisip steril, fibre de cocos, care țin plantele fixe. Deși este cea mai aridă zonă din lume, în mod suprinzător, elementul cheie este apa bogată în nutrienți care furnizează plantelor toate substanțele necesare dezvoltării, potrivit Le Monde.

Sera se află în apropiere de Antofagasta, un oraș de coastă cu 400.000 de locuitori, la 1.300 de kilometri nord de Santiago. Oceanul Pacific se află în apropiere, iar culturile agricole sunt conectate la instalația de desalinizare a companiei private Aguas Antofagasta, în funcțiune din 2011, care furnizează cantități de apă desalinizată pentru a umple șase rezervoare de 30.000 de litri.

Altos La Portada este asociația agricolă a fermierilor (ASGRALPA) care a transformat terenuri deșertice în sere și ferme unde cultivă hortalize, salată, flori comestibile și alte produse hidropone folosind apa desalinizată, cu sprijin public și privat.

„Accesul la apă ne-a permis să dezvoltăm proiectul nostru hidroponic, deoarece solul era inutilizabil din cauza prezenței metalelor grele”, explică Dolores Jiménez, președinta organizației, care produce 36.000 de căpățâni de salată verde pe lună, precum și flori comestibile și plante aromatice.

Aguas Antofagasta este cea mai mare instalație de desalinizare a apei potabile din America Latină, cu o capacitate de 1.400 de litri pe secundă. Apa este extrasă de la 400 de metri în largul Oceanului Pacific, la o adâncime de 25 de metri, prin conducte cu diametrul de 1,60 metri.

Comunitatea de fermieri au reușit astfel să transforme o zonă deșertică într-un paradis.

“Aici vedem că, atunci când motivația este combinată cu sprijinul tehnic, putem obține rezultate excelente”, a subliniat Santiago Rojas, directorul Institutului de Dezvoltare Agricolă, care finanțează proiectul.

Fermierii hidroponici din sectorul Altos La Portada din regiunea Antofagasta au inaugurat recent noi lucrări asociative și de irigații la nivelul fermei. Aceștia au primit și o prelungire de cinci ani a concesiunii gratuite pentru terenul pe care lucrează. Ambele etape reprezintă un pas fundamental în consolidarea agriculturii în această zonă, care se confruntă cu condiții extreme din cauza deficitului de apă, a radiațiilor solare intense și a aridității deșertului.

În total, au fost implementate cinci proiecte de irigații la nivelul fermei (PRI) și un proiect de irigații comunitare (PRA), cu o investiție de peste 132 de milioane de dolari. Aceste proiecte optimizează utilizarea apei prin instalarea de noi valve, conducte, sisteme de pompare și sisteme de recirculare a nutrienților pentru hidroponie. În plus, unele proiecte încorporează energie solară fotovoltaică, profitând de radiația solară ridicată a zonei pentru o producție mai curată și mai sustenabilă.

Altos La Portada se consolidează ca un exemplu de inovație agricolă și reziliență în nordul Chile, demonstrând că este posibil să se genereze o dezvoltare productivă durabilă chiar și în condiții extreme.