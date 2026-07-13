Partidul Capibara vrea să participe la alegerile din 2027 din Italia. Vrea săptămâna de lucru de 24 de ore: „Lux pentru toți”

Mişcarea s-a născut la Bologna, în Italia acum 10 ani, iar acum 3 ani a avut loc prima întrunire. Sursa foto: Instagram/ jesu.ste

Partidul Capibara a pornit de la o mişcare naţională care s-a născut pe internet şi care îşi propune reforme profunde, de la domeniul forţei de muncă până la sănătate. Liderii îşi propun să participe la alegerile din 2027, dar să câştige alegerile în Italia în 2032.

În timpul pandemiei Covid, capibara a invadat piscinele bogaților din Argentina și a devenit un simbol viral al relaxării și al timpului liber. Asta susţin şi politicienii capibara: „Suntem o idee care izbucnește în realitate”, a spus Davide Dibitonto, în vârstă de 31 de ani, care are două diplome şi este unul dintre cei mai activi membri ai mișcării. „Vrem să atacăm realitatea dintr-o perspectivă sistemică și structurală. Nu doar să o cârpim.”, a adăugat acesta.

Mişcarea s-a născut la Bologna acum 10 ani, iar acum 3 ani a avut loc prima întrunire, când membrii săi au scris pe străzile oraşului sloganuri precum „Lux pentru toți”, relatează La Repubblica. Apoi în luna martie a acestui an a avut loc „Petrecerea Capibara” sărbătorită cu un eveniment gratuit într-un parc al orașului. Liderii au lansat un program considerat scandalos pentru politica tradițională şi au prezentat proiecte ambițioase, precum o săptămână de lucru de 24 de ore cu un salariu lunar minim de 1.560 de euro, un venit minim de 500 de euro și acces gratuit la șase nevoi de bază (locuință, hrană, transport, asistență medicală, educație, utilități). Șase nevoi care, a explicat Davide, „sunt motivele pentru care suntem forțați să mergem la muncă”.

Politicienii Capibara vor să „ridice conștiințele”, pentru că, a continuat liderul lor Davide, „trăim în abundență, dar continuăm să ne comportăm ca și cum am trăi în lipsuri”. Liderii mişcării nu vor alegeri locale sau regionale, vor doar alegeri parlamentare. Deocamdată, nu mulți știu despre ei, dar sunt pe cale să lanseze un site pe internet şi o campanie de semnături, mai întâi digitală, un fel de test, apoi să organizeze standuri pe străzi. Scopul acestui demrs este atingerea a 120.000 de semnături. „Alegerile din 2027 sunt un pas intermediar. Orizontul este 2032.”, au mai declarat liderii noului partid.

Promisiunea este de a ajunge la putere cu reforme deja scrise: asistență medicală, locuințe, transporturi. Membrii mişcării au scris deja o reformă despre programul de lucru de 24 de ore pe săptămână, în timp ce reforma asistenței medicale a fost scrisă de Giuseppe Graziano, fost director al Policlinico Umberto I din Roma. Proiectul sistematizează unele dintre cele mai importante reforme ale asistenței medicale din istorie. „Am calculat totul: 14.487 de micro-zone cu maximum 5.000 de locuitori, grupate în Autorități Sanitare Locale (USL) de 30.000 de locuitori, 530 de spitale locale, 68 de spitale înalt specializate. Am calculat personalul, profesiile, echipamentele și facilitățile necesare.”

Și apoi mai este abordat şi impozitul pe avere, care nu va fi de 1%, ci un plafon maxim pentru averea personală: 6.660.000 de euro. Există şi o platformă (SinistraVerso), numerele sunt încă mici, dar nu doar virtuale: „Avem aproximativ 70 de activiști activi răspândiți în toată Italia.” Colectivele sunt deja organizate în mai multe oraşe precum Milano, Torino, Roma, Padova, Florența și Bologna.

Luca Martignani, sociolog, profesor la Alma Mater și autor al unui eseu intitulat „O avangardă culturală?”, care a analizat fenomenul dintr-o perspectivă științifică, a explicat și cine sunt Capibara. „Nu i-aș numi pur și simplu activiști. Sunt oameni mânați de un anumit entuziasm critic. Alegerea unui partid politic este lucrul care mă lasă cel mai nedumerit, pentru că, paradoxal, este cel mai puțin nou.”