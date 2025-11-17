Pasagera dintr-un taxi l-a amenințat pe șofer cu maceta ca să schimbe muzica: A cerut un „chanson” și să o ducă la cimitir

O bunicuță cu batic a amenințat cu maceta un taximetrist pentru că nu îi plăcea muzica, în Rusia. Sursa foto: Profimedia Images

O cursă obișnuită de taxi s-a transformat într-un coșmar pentru un șofer din Samara, Rusia, după ce o pasageră de aproximativ 50 de ani l-a amenințat cu o macetă, supărată că acesta asculta muzică dance la radio. Momentul șocant a fost surprins de camera instalată în habitaclul vehiculului, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

Femeia, tolănită pe bancheta din spate, a început să caute agresiv în geantă înainte de a scoate o macetă uriașă și a o împinge între scaunele din față, direct spre șofer, potrivit The Sun.

„Nu-mi place genul ăsta de muzică!”, i-a spus ea, referindu-se la melodiile dance care rulau în boxele mașinii.

Vizibil îngrozit, șoferul a încercat să se retragă cât a putut, în timp ce continua să conducă.

„Înțeleg, înțeleg. O opresc, a reușit să rostească, tremurând.”

Dar femeia a continuat:

„Nu ai putut să înțelegi din prima? Când pornești chansonul meu preferat, o să pun maceta la loc.”

„Mergem la cimitir”

Temându-se pentru viața sa, șoferul și-a desfăcut centura – pregătit, se pare, să se arunce afară din mașină dacă situația escalada și mai mult. El a schimbat postul radio, trecând la muzica cerută de pasageră.

„Am pornit deja totul, tot ce ați vrut”, i-a spus, încercând să o calmeze.

Pentru a verifica dacă situația se va liniști, taximetristul a întrebat-o timid:

„Știți unde mergem?”

Răspunsul femeii a fost la fel de tulburător ca amenințarea inițială:

„Mergem la cimitir.”

Ce este un chanson

În mod surprinzător, călătoria s-a încheiat fără violențe, însă comportamentul femeii a lăsat atât șoferul, cât și publicul online, complet consternați.

Poliția din districtul Smyshlyayevka, Samara, a anunțat că, deși șoferul nu a depus o plângere oficială, autoritățile au deschis o investigație după ce filmarea a devenit virală.

Forțele de ordine încearcă acum să identifice femeia cu batic și maceta, considerată un pericol public.

În cultura rusă, „chansonul” cerut de pasageră poate desemna o gamă largă de stiluri, de la cântece de tip bard până la balade despre lumea interlopă, cunoscute ca blatnaya pesnya.