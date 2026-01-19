Patru agenți ICE s-au oprit să ia prânzul la un restaurant mexican, într-un orășel din SUA. După ce au mâncat, i-au reținut pe angajați

Restaurantul mexican El Tapatio din Willmar. Sursa foto: Facebook/ El Tapatio Mexican Restaurant

Un grup de agenți de la serviciul de imigrare (ICE) s-au așezat să ia prânzul la un restaurant mexican de familie din Minnesota, au mâncat, apoi au plecat. Câteva ore mai târziu, s-au întors și i-au reținut pe angajații localului.

Potrivit relatărilor din Minnesota Star Tribune și WCCO, patru agenți ai Immigration and Customs Enforcement (ICE) s-au așezat într-un separeu pentru prânz, la restaurantul El Tapatio din Willmar, situat în apropiere de Minneapolis, puțin înainte de ora 15:00 (ora locală), miercuri, 14 ianuarie, transmite revista People.

Star Tribune a relatat că martorii oculari au spus că personalul era speriat în timp ce agenții își mâncau masa.

Până la ora 20:30, agenții ICE ar fi urmărit angajații după ce aceștia au închis restaurantul pentru noapte și, în cele din urmă, i-au reținut în apropierea unei biserici locale și a Școlii Gimnaziale Willmar.

Potrivit Star Tribune, trecătorii care au asistat la arestări au fluierat către agenți, iar o persoană a strigat: „Ar fi mândră mama ta de tine chiar acum?”

Ce explicație a dat Homeland Security

Departamentul pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security) a declarat pentru PEOPLE într-un comunicat că ofițerii ICE „desfășurau activități de supraveghere asupra unei ținte” în acea zi, pe care au identificat-o drept Jose Rosario Gomez Gallardo.

„Ofițerii au observat că vehiculul țintei se afla în fața unei afaceri locale și l-au identificat pozitiv pe acesta ca fiind ținta în timp ce se afla în interiorul localului”, a scris parțial secretarul adjunct Tricia McLaughlin.

McLaughlin a spus că agenții au efectuat ulterior în cursul zilei o oprire a vehiculului, în timpul căreia au reținut „ținta” și alte două persoane aflate în mașină, „inclusiv una care avea un ordin final de îndepărtare emis de un judecător de imigrație”.

Restaurantul El Tapatio și-a închis de atunci porțile, potrivit WCCO, la fel ca multe alte afaceri din orașul divers din punct de vedere etnic.

O rezidentă locală care a vorbit cu postul a spus că a trecut pe la restaurantul mexican pentru a-și arăta sprijinul.

„Am vrut doar să mă asigur că totul este în regulă, iar aparent nu este, pentru că acum sunt închiși”, a spus Brentt Fees, care a adăugat că angajatorul său a pierdut 75% din afaceri de când a început represiunea imigrației sub administrația Trump în zona Twin Cities din Minnesota.

„Orașul Minneapolis cere din nou ca ICE să părăsească imediat orașul și statul”

Tensiunile dintre locuitorii din Minnesota și agenții ICE au continuat să crească pe fondul represiunilor continue în domeniul imigrației și al mai multor confruntări violente între cele două părți, inclusiv uciderea prin împușcare a lui Renee Good de către un agent ICE, Jonathan Ross, în Minneapolis, și împușcarea unui bărbat de către un agent ICE în nordul orașului Minneapolis, la doar o săptămână mai târziu.

Locuitorii au organizat proteste în urma acestor incidente, iar primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a fost deschis în privința solicitării ca agenții federali să părăsească orașul. În cadrul unei conferințe de presă din această săptămână, Frey a declarat că orașul a inițiat acțiuni în justiție pentru a pune capăt desfășurării ICE.

„Nu putem ajunge într-un punct în America în care două entități guvernamentale se luptă literalmente una cu cealaltă”, a spus Frey.

După al doilea incident armat, orașul Minneapolis a emis o declarație pe X, spunând: „Înțelegem că există furie. Cerem publicului să rămână calm.”

Într-o postare ulterioară, orașul s-a adresat direct ICE: „Orașul Minneapolis cere din nou ca ICE să părăsească imediat orașul și statul. Suntem alături de comunitățile noastre de imigranți și refugiați — să știți că aveți sprijinul nostru deplin.”