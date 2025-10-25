Pavel Durov se oferă să cumpere bijuteriile furate de la Luvru și să le ducă în Abu Dhabi

25 Oct 2025

Creatorul aplicației de mesagerie Telegram a comentat cu ironie furtul de bijuterii comis la Muzeul Luvru. Foto: Hepta

Pe 21 octombrie, Pavel Durov, creatorul aplicației de mesagerie Telegram, a stârnit rumoare online după ce a comentat cu ironie furtul de bijuterii comis la Muzeul Luvru din Paris.

„Aș cumpăra cu plăcere bijuteriile furate și le-aș returna Luvrului. Mă refer, desigur, la Luvrul din Abu Dhabi. De acolo nu fură nimeni”, a scris Durov pe rețeaua X (fostul Twitter), într-o postare care a devenit rapid virală, potrivit iz.ru.

Comentariul a venit la doar două zile după ce ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a confirmat un jaf spectaculos produs duminică dimineață în celebrul muzeu parizian. Potrivit publicației Le Parisien, mai mulți indivizi au spart geamurile clădirii și au sustras bijuterii de mare valoare.

Potrivit presei franceze, coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, a fost găsită avariată în apropierea muzeului, la scurt timp după jaf. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a precizat că întreaga operațiune a durat doar șapte minute.

Anchetatorii au descoperit ulterior la fața locului unelte folosite în timpul jafului – printre care două polizoare, un arzător cu gaz, un recipient cu benzină, mănuși, un walkie-talkie și o pătură.

Autoritățile franceze au anunțat că vor revizui măsurile de securitate pentru toate instituțiile culturale din țară, urmând să le consolideze acolo unde este necesar.