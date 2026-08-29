Pierdute timp de 2.000 de ani, două nave romane au fost scoase dintr-un lac din Italia, însă, ulterior, au ars complet într-un incendiu

Lacul Nemi se află dincolo de suburbiile sud-vestice ale Romei, în Italia. Sursa foto: Getty Images

Nimic nu conservă navele unui împărat roman mai bine decât 2.000 de ani sub apă şi nimic nu le distruge mai repede decât războiul. Aşa ar putea fi spusă pe scurt povestea a două ambarcaţiuni romane, care au rămas în adâncurile unui lac din Italia timp de două milenii. Însă, la ceva vreme după ce au fost scoase la suprafaţă şi expuse într-un muzeu, acestea au ars complet în urma unui incendiu care a izbucnit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează Daily Galaxy.

Două nave romane masive, despre care se crede că i-au aparținut Împăratului Caligula, au zăcut scufundate în Lacul Nemi (un lac format într-un crater vulcanic), situat în Colli Albani, la aproape 30 de kilometri sud de Roma, timp de aproape două milenii. O amplă operațiune inginerească întreprinsă de italieni, începută la sfârșitul anilor 1920, a permis scoaterea lor la lumină și redarea lor umanității.

De fapt, recuperarea acestor corăbii antice a reprezentat, probabil, una dintre cele mai inedite săpături arheologice ale epocii. În 1928, inginerii au început să golească lacul pentru a scoate la iveală vechile corpuri ale celor două nave masive.

Conform sursei citate, s-a estimat că acestea aveau o lungime de aproximativ 70 de metri, o lăţime de circa 20 de metri și ofereau numeroase dovezi că romanii dezvoltaseră metode destul de sofisticate de construire a navelor lor.

Deși navele romane au rămas la suprafață doar pentru o scurtă perioadă, în perioada 31 mai - 1 iunie 1944, un incendiu a distrus muzeul construit pentru a le proteja, în timp ce Al Doilea Război Mondial se apropia de Roma. Majoritatea carenelor din lemn au fost distruse.

Scăderea nivelului unui lac pentru a dezvălui corpurile navelor

Multe încercări anterioare de recuperare a navelor din Lacul Nemi au avut loc cu mult înainte ca arheologii să dispună de instrumente moderne. Istoria ambarcaţiunilor romane de la Nemi ne vorbește despre o încercare făcută în 1446 de arhitectul și inginerul renascentist Leon Battista Alberti. De asemenea, numeroase alte încercări de recuperare a navelor au fost făcute de-a lungul secolelor următoare.

În cele din urmă, în 1928, o echipă de ingineri italieni a utilizat o nouă metodă de scădere a nivelului lacului Nemi pentru a permite ca structurile navelor să devină vizibile. În loc să încerce să ridice epavele ambarcaţiunilor din apele foarte adânci, ei au redus nivelul apei lacului pentru a le permite acestora să iasă la iveală din nămolul în care se aflau. Inginerii au folosit pompe și un vechi sistem roman de drenaj care era conectat la lac. Pe măsură ce nivelul apei a scăzut, corpurile navelor au ieșit încet la vedere, iar inginerii și arheologii au putut să le observe la o scară nemaivăzută până atunci.

Lucrările de recuperare aveau să mai dureze câțiva ani, până la începutul anilor 1930.

Ce a oferit recuperarea celor două corăbii antice

Recuperarea navelor din Lacul Nemi le-a oferit cercetătorilor ocazia de a studia în detaliu ingineria maritimă romană.

Ambarcaţiunilor includeau învelișuri din plumb, sisteme complexe de instalații sanitare, ancore, sisteme de pompare și elemente ornamentale. Mai multe conducte de plumb care purtau numele lui Caligula au contribuit la asocierea celor două nave de împăratul care a domnit între anii 37 și 41 d.Hr.

Unul dintre cele mai interesante elemente descoperite în legătură cu ambarcaţiunile romane a fost reprezentat de niște rulmenți antici, asociați cu o roată sau platformă rotativă. De asemenea, navele erau dotate cu sisteme de pompare și de ancorare care demonstrau un nivel ridicat de complexitate tehnică.