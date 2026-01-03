Pietrele preţioase de la Piprahwa, nestemate sacre legate de Buddha, au fost expuse „pentru prima dată” la New Delhi

Publicat la 16:00 03 Ian 2026

India a recuperat aceste pietre preţioase în iulie / sursă foto: Profimedia Images

Pietrele preţioase de la Piprahwa, nestemate sacre legate de Buddha, au fost expuse sâmbătă la New Delhi „pentru prima dată” de la descoperirea lor, a anunţat Ministerul indian al Culturii, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Acest eveniment istoric marchează reunificarea relicvelor preţioase de la Piprahwa ale domnului Buddha, repatriate după 127 de ani”, a precizat instituţia într-un comunicat.

Aceste peste 300 de pietre preţioase şi ornamente, datând aproximativ din anul 200 î. Hr, au fost îngropate odată cu relicvele lui Buddha într-o stupă din nordul Indiei.

Sunt expuse, alături de alte relicve, „pentru prima dată” de la descoperirea lor în 1898 de arheologul britanic William Claxton Peppé, la Piprahwa, în statul Uttar Pradesh (nord).

Prim-ministrul indian Narendra Modi, care a inaugurat expoziţia în capitală, a declarat că este „o zi foarte specială pentru cei care sunt pasionaţi de istorie, cultură şi idealurile” lui Buddha.

India a recuperat aceste pietre preţioase în iulie, după ce a anulat în luna mai vânzarea lor de casa de licitaţii Sotheby's din Hong Kong, la un preţ de pornire de peste 1,2 milioane de dolari.

Potrivit experţilor, nestematele ar fi putut obţine un preţ de zece ori mai mare.

Într-un articol publicat de Sotheby's, un moştenitor al lui William Claxton Peppé a susţinut că strămoşul său a donat descoperirile guvernului indian şi că el a păstrat doar ''o mică parte'', care a fost transmisă din generaţie în generaţie în familia sa.

Guvernul de la New Delhi a solicitat scuze, precum şi punerea la dispoziţie a tuturor documentelor despre originea pietrelor preţioase.

Pietrele preţioase au fost răscumpărate de un conglomerat indian, Godrej Industries Group, în parteneriat cu guvernul indian. Suma pentru care a fost încheiată tranzacţia nu a fost dezvăluită.