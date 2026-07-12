Plecat din România la 4 ani, și-a lansat primul startup la 17 ani. Acum are aproape 50 de angajați și investiții de 40 de milioane euro

Plecat din România împreună cu familia la doar 4 ani, Vladimir Dănilă și-a descoperit pasiunea pentru tehnologie încă din copilărie. La 17 ani a lansat primul său produs software, iar astăzi, la 26 de ani, conduce compania Linearity, un startup care dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială și care a atras investiții totale de aproximativ 40 de milioane de euro, scrie Start Up Cafe.

Compania, cu sediul în Düsseldorf, are aproape 50 de angajați care lucrează de la distanță din mai multe țări europene. Printre investitorii care au susținut dezvoltarea startup-ului se numără fondul suedez EQT Ventures, fondul german HV Capital, dar și foști executivi ai Google și Apple.

A pornit de la o platformă de design, iar acum dezvoltă inteligență artificială

Primul produs creat de antreprenor s-a numit Vectornator, aplicație care între timp a devenit Linearity Curve. Scopul era să simplifice procesul de creare a materialelor grafice, oferind o alternativă mai accesibilă la programele profesionale de design.

Între timp, compania și-a orientat dezvoltarea către inteligența artificială, iar noua tehnologie este destinată firmelor care au nevoie să realizeze rapid materiale vizuale pentru marketing, resurse umane sau vânzări.

„Noi, cu Linearity, dezvoltăm inteligență artificială pentru firme. Dăm posibilitatea oricui, în colaborare, să creeze grafice. De exemplu, cineva de la resurse umane (HR) poate să creeze postări de recrutare complet singur. Dacă ești la departamentul de Vânzări (Sales), creezi grafice și deck-uri pentru vânzări, pentru postări pe LinkedIn…”, explică Vladimir Dănilă.

El spune că diferența față de alte platforme AI este faptul că imaginile generate pot fi modificate ulterior în întregime.

„Comparativ cu alte sisteme de inteligență artificială, cum ar fi ChatGPT Images, ceea ce facem noi diferit este că tot ceea ce creezi este complet editabil. Deci poți să iei textul, poți să iei imaginea, poți să le muți, să schimbi fonturile, culorile. Este ca și cum un designer ar fi creat graficele.”

O carte de programare i-a schimbat direcția

Pasiunea pentru tehnologie a apărut încă din copilărie. Vladimir spune că îi plăcea să construiască folosind LEGO, iar ulterior tatăl său i-a oferit o carte de programare, care i-a stârnit interesul pentru software.

„Mie mi-a plăcut să mă joc cu LEGO. Cred că acesta a fost catalizatorul, în trecut. Apoi am primit o carte de programare de la tatăl meu. Mi-a luat un pic până m-am obișnuit cu programarea comparativ cu LEGO, dar, la final, cred că sunt multe paralele din punctul de vedere al construirii lucrurilor.”

Tot atunci a observat că aplicațiile profesionale de design erau prea complicate și prea costisitoare pentru majoritatea utilizatorilor.

„Am constatat că toate tool-urile de design sunt create mult prea complicat și sunt extrem de scumpe. Și noi am vrut să fim primii care dau tuturor posibilitatea să-și creeze design-uri.”

Investiții de 40 de milioane de euro

În ultimii ani, compania a reușit să atragă finanțări consistente din partea unor investitori europeni și americani.

„Avem EQT, care este cel mai mare investitor. Avem în total 40 de milioane de euro care au intrat în Linearity. Pe lângă EQT, avem și investitori angel, câteva fonduri europene, cum este fondul HV Capital, din Germania, care a fost printre primii investitori ai Zalando. După aceea, am avut o grămadă de angels, cum este Bradley Horowitz, care a fost vicepreședinte de produs la Google, Don Lindsay, care a lucrat cu Steve Jobs, deci avem o grămadă de personaje pe cap table.”

Întrebat cum a reușit să convingă astfel de investitori să îi susțină proiectul, antreprenorul spune că relațiile s-au construit în timp.

„Cu Ted de la EQT (...) am avut interese comune. Prima noastră conversație nici măcar nu a fost despre Linearity sau despre EQT, ci a fost despre tehnologie, diverse. Iar mulți dintre angel investors au fost utilizatori sau au fost utilizatori care îi cunoșteau pe investitori și, după aceea, practic s-a distribuit în rețeaua lor.”

Lecția învățată după lansarea companiei

Privind în urmă, Vladimir Dănilă spune că, dacă ar începe din nou, și-ar înființa compania în Statele Unite, nu în Germania.

„În orice caz, aș porni într-un fel că, dacă nu pornești, nu se întâmplă nimic. În al doilea rând, probabil m-aș uita să deschid o companie de tip Inc. în SUA. La final, poți să rămâi și aici, dar probabil ai avea avantaje dacă ești în America, pentru că acolo este și capitalul.”

Întrebat dacă acesta este unul dintre lucrurile pe care le-ar schimba, răspunsul său a fost scurt:

„Da, da. Noi am deschis în Germania.”

El consideră că accesul la investiții este mai simplu pentru startup-urile înregistrate în Statele Unite.

„Da. E mai simplu din punctul de vedere al birocrației.”

Critici la adresa reglementărilor europene

Antreprenorul este de părere că legislația europeană încetinește dezvoltarea companiilor din domeniul inteligenței artificiale.

„Europa nu are nicio firmă AI care este complet leading, cum se vede acum în America, cu OpenAI, cu Anthropic, cu diverși.”

De asemenea, el susține că anumite reguli, precum GDPR sau AI Act, creează obstacole suplimentare pentru companiile europene.

„Desigur. Acum Siri nu este valabil în Europa, pentru că se ceartă cu Parlamentul European. Dar este o chestie comună: tot timpul sunt China, America și după aceea vine și Europa.”

Nu și-a uitat limba română

Deși locuiește în Germania de la vârsta de patru ani, Vladimir Dănilă vorbește în continuare fluent românește și spune că meritul îi aparține tatălui său.

„Părinții mei s-au mutat din România în Germania când eu aveam 4 ani. Și tatăl meu a pus presiune să vorbesc româna cu toți din familie, să nu uit limba.”

Cu umor, antreprenorul recunoaște că mai este tachinat pentru accent.

„Toți fac mișto de mine acum, că am puțin accent.”

Familia sa este originară din zona Tecuciului, iar legătura cu România s-a păstrat.

„Fratele meu studiază acum Medicina la Sibiu, deci un pic relația mai există.”

Planul pentru viitor

Compania își propune să automatizeze cât mai multe dintre procesele de creare și adaptare a materialelor vizuale pentru companii, folosind inteligența artificială.

Vladimir Dănilă spune că Linearity se află într-o poziție aparte pe această piață.

„Cu tehnologia noastră de AI, suntem într-o poziție unică, pentru că nu sunt multe modele care pot să facă această editabilitate pe care o facem noi.”

În prezent, compania are aproape 50 de angajați, distribuiți în mai multe țări europene.

„Suntem un pic sub 50. Suntem complet remote, avem oameni peste tot, în Italia, Franța, Suedia. În România nu mai avem, am avut.”