Polițist din Detroit, viral după ce a apărut la o ședință de judecată online fără pantaloni: „Văd bine?”

1 minut de citit Publicat la 08:00 02 Noi 2025 Modificat la 08:06 02 Noi 2025

Judecătorul Perkins a fost „vizibil șocat”, potrivit superiorului său. Foto: Captură foto / Youtube

Un polițist din Detroit a devenit viral după ce s-a prezentat la o audiere virtuală îmbrăcat doar pe jumătate — purta partea de sus a uniformei, dar… fără pantaloni, scrie New York Post.

Ofițerul Matthew Jackson s-a conectat pe 27 octombrie la ședința de judecată prin videoconferință, purtând doar lenjerie intimă în partea de jos. Imaginile au devenit rapid virale, mai ales după reacția uluită a judecătorului.

„Aveți pantaloni, domnule ofițer?”, l-a întrebat judecătorul Sean Perkins.

„Nu, domnule”, a recunoscut Jackson, înainte de a muta camera mai sus, astfel încât partea sa inferioară să nu mai fie vizibilă.

Audierea — care avea în prim-plan un caz de conducere periculoasă și tulburarea liniștii publice — a continuat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, potrivit publicației Detroit News.

Avocata TaTaNisha Reed, care reprezenta inculpata în cauză, a intervenit imediat, nevenindu-i să creadă ce vede:

„Încercam să-mi dau seama: chiar văd ceea ce cred că văd? Mai ales că era un polițist! A fost o zi interesantă, ca să spun așa”, a declarat ea.

„Am spus: ‘Domnule judecător, ar trebui să-și ajusteze camera’, iar atunci judecătorul a zis: ‘Oh’”, a adăugat Reed.

Departamentul de poliție din Detroit a anunțat că a demarat o anchetă internă și va reaminti ofițerilor regulile de conduită și vestimentație în timpul ședințelor de judecată.

Judecătorul Perkins a fost „vizibil șocat”, potrivit superiorului său, William McConico, președintele Curții Districtuale 36.

„A fost surprins, pentru că îl cunoaște pe ofițerul Jackson de mult timp. Este un polițist profesionist, respectuos cu cetățenii, de aceea situația a fost cu atât mai neașteptată”, a spus McConico.

Șeful poliției din Detroit, Todd Bettison, a transmis că ofițerii trebuie să se „prezinte într-un mod demn și profesionist” în timpul audierilor.

„Comportamentul acestui ofițer nu reflectă standardele de profesionalism ale departamentului nostru și va fi sancționat în mod corespunzător, pentru a menține încrederea publicului și buna funcționare a instituției”, a declarat Bettison, cerând scuze tuturor celor prezenți la ședință.