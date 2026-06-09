Portugalia mută milioane de tone de nisip ca să salveze plajele din Algarve. Cum se desfășoară megaoperațiunea de 17 milioane de dolari

Portugalia mută milioane de tone de nisip ca să salveze plajele din Algarve. FOTO: Hepta

Portugalia mută aproximativ 2 milioane de tone de nisip ca să salveze o parte din plajele din Algarve. Mega-operațiunea ar urma să lărgească plajele cu aproape 37 de metri și arată costul real al protejării unei linii de coastă în fața unei mări care nu face compromisuri.

Autoritățile portugheze au lansat una dintre cele mai spectaculoase acțiuni de refacere a litoralului din Algarve, prin transportarea unei cantități uriașe de nisip către o zonă vulnerabilă aflată între Quarteira și Garrão. Planul este simplu de explicat, dar dificil de pus în practică. Nisipul este dragat dintr-o zonă aflată în larg, transportat pe mare și apoi întins pe plajă, pentru ca fâșia de nisip uscat să fie lărgită, în medie, cu aproximativ 37 de metri.

Proiectul vizează aproximativ 6,8 kilometri de coastă în Loulé, una dintre cele mai cunoscute zone turistice ale Portugaliei. Vara, plajele de aici sunt pline de turiști, prosoape, umbrele de închiriat și familii care caută un loc cât mai aproape de apă. Oficialii spun că alimentarea artificială a plajelor cu nisip are scopul de a încetini eroziunea, de a stabiliza coasta și de a întări protecția litoralului înainte de începerea sezonului estival.

O plajă reconstruită

Operațiunea presupune depunerea a aproximativ 1,4 milioane de metri cubi de nisip și sedimente de-a lungul coastei, potrivit anunțului făcut de guvernul portughez. Nisipul este folosit pentru refacerea profilului plajei în zonele în care valurile, vântul, gravitația și lipsa sedimentelor au erodat treptat țărmul.

Investiția se ridică la aproximativ 17,2 milioane de dolari, calculată pe baza cursului de referință al Băncii Centrale Europene din 22 mai 2026, de 1,1595 dolari pentru un euro. Pentru un proiect de refacere a plajelor, suma este considerabilă, însă fără o cantitate suficientă de nisip în zona potrivită, marea înaintează tot mai mult spre interior.

Această cantitate uriașă de nisip este necesară pentru că porțiunea de litoral este considerată deosebit de expusă eroziunii costiere, creșterii nivelului mării și fenomenelor meteo tot mai severe. Noul strat de sedimente ar trebui să funcționeze ca un tampon natural, preluând primul impact atunci când valurile se apropie de faleze și de zonele dezvoltate din spatele plajelor.

Cum este mutat nisipul

Alimentarea artificială a plajelor nu înseamnă aruncarea la întâmplare a unor materiale pe țărm. Înainte de începerea lucrărilor, zona de extracție este analizată pentru ca nisipul adus să fie cât mai apropiat de cel existent pe plajele care trebuie protejate.

Procesul presupune dragarea nisipului dintr-un depozit submarin, transportarea acestuia cu nave specializate și apoi distribuirea și modelarea lui pe plajă. Scopul este întărirea profilului natural al coastei, nu construirea unei bariere rigide din beton.

Lucrările au fost etapizate în zone precum Trafal, Vale do Lobo, Garrão, Forte Novo și Quarteira. Presa locală, care citează Agenția Portugheză de Mediu, a relatat că etapa de alimentare a plajelor a început după instalarea conductelor offshore, la începutul lunii aprilie, iar finalizarea era estimată pentru 6 mai, înainte de vârful sezonului turistic.

De ce are nevoie Algarve de această intervenție

Algarve este renumită pentru plajele sale, falezele spectaculoase, apa caldă și lumina intensă a Atlanticului, pe care turiștii și-o amintesc mult timp după plecare. Însă aceeași coastă care apare frecvent în fotografii de vacanță este supusă unei presiuni constante, atât din cauza eroziunii naturale, cât și a utilizării intense de către oameni.

Guvernul Portugaliei a transmis că intervenția are scopul să reducă eroziunea falezelor, să stabilizeze această porțiune de coastă și să evite efectele negative asupra sistemului de insule-barieră Ria Formosa, aflat în aval. Înainte ca proiectul să fie pus în aplicare, autoritățile au cerut un studiu de impact asupra mediului și o declarație de impact asupra mediului.

Maria da Graça Carvalho, ministrul portughez al Mediului și Energiei, a declarat că guvernul este angajat să asigure „siguranța oamenilor și protejarea liniei de coastă”.

Alimentarea plajelor cu nisip poate câștiga timp, dar nu poate fixa pentru totdeauna linia țărmului. Algarve a mai avut intervenții similare în trecut, inclusiv în 1998, 1999, 2006 și 2010, potrivit documentelor Agenției Portugheze de Mediu. După operațiunea din 2010, o cantitate semnificativă din materialul depus a fost ulterior pierdută, semn că nisipul adăugat astăzi poate fi luat din nou de mare în anii următori.

Asta nu înseamnă că proiectul este inutil. Înseamnă doar că așteptările trebuie să fie realiste. Marea continuă să modeleze țărmul, iar apărarea litoralului devine adesea un proces continuu de monitorizare, completare cu nisip și adaptare.

În general, alimentarea artificială a plajelor este considerată o soluție mai blândă decât digurile, zidurile de protecție sau structurile grele din piatră. Pentru turiști și localnici, peisajul rămâne o plajă, nu un zid.

Totuși, o soluție mai blândă nu este neapărat și una simplă. Mutarea a 2 milioane de tonede nisip presupune nave, combustibil, inginerie, monitorizare de mediu și o planificare atentă, astfel încât lucrările să nu afecteze mai mult decât este necesar sezonul turistic.