Povestea femeii care trăiește cu 100 de şerpi în casă. Italianca mai are câini, pisici, ponei și veverițe zburătoare

Italianca se trezește înainte de răsărit, verifică terariile în care stau şerpii și măsoară temperatura și umiditatea. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Marula Furlan, în vârstă de 49 de ani, locuieşte în localitatea Oderzo, în provincia Treviso, Italia, într-o casă de 400 de metri pătraţi aflată în mijlocul naturii. Femeia deţine o sută de şerpi, despre care spune că nu pot fi dresaţi, dar că o recunosc.

Italianca se trezește înainte de răsărit, verifică terariile în care stau şerpii și măsoară temperatura și umiditatea: „Fiecare șarpe are propriul ritm, fiecare animal are propriile nevoi”, a declarat aceasta pentru Corriere della Sera.

Fiecare cameră are o climă diferită, mai răcoroasă, mai umedă, mai expusă la soare. La parter stau câinii, iar la etaj: geckos (o specie de şopârle), pisici, planoare de zahăr (mici marsupiale omnivore ) și, cel mai important, peste o sută de șerpi. Unii mici ca spaghetele, alții de aproape trei metri lungime.

Italianca este educatoare, crescătoare de animale, artistă, mamă și cunoscută ca „doamna șerpi”. Aceasta se trezeşte înainte de zorii zilei, verifică terariile, măsoară temperatura și umiditatea, pentru că, spune aceasta, fiecare șarpe are propriul ritm, fiecare animal propriile nevoi, toate trebuie îngrijite ca niște ecosisteme perfecte.

„A avea grijă de ființe vii cu nevoi elementare, dar riguroase, este ca yoga: mă aduce înapoi la o dimensiune simplă, naturală. Lucrul cu reptilele este cathartic, te îndepărtează de haosul relațional. Trebuie să respecți spațiile, timpurile și ritmurile. Te obligă să asculți. Acestea contrabalansează povara emoțională care m-a însoțit dintotdeauna”, povesteşte Marula.

-Cum a început totul?

-„În copilărie, salvam animale rănite. Pasiunea mea pentru reptile s-a născut în Longarone, la primul târg important de reptile. La scurt timp după aceea, eu și soțul meu, când aveam 23 de ani, am plecat în Texas. Acolo, totul era cercetare și experimentare: genetică, culori, încrucișări. Când ne-am întors în Italia, aveam trei sute de reptile cu noi.”

Astăzi, sunt puțin peste o sută de şerpi, iar în aceeaşi casă locuiesc aproximativ douăzeci de câini, tot atâtea pisici, cinci ponei, veverițe zburătoare și un papagal amazon cu cap albastru în vârstă de douăzeci și cinci de ani, care are propria cameră. „Este o familie numeroasă. Fiecare cu propria personalitate și rol.”

Fiica unei învăţătoare și a unui tată care lucrează într-o comunitate pentru mame singure din India, Marula a crescut într-un mediu în care educația nu a fost niciodată convențională.

-Ce v-a influențat în acei ani?

-„La 12 ani, am vizitat prima mea colonie de leproși din India. De acolo, am înțeles că diversitatea nu poate fi înțeleasă în cuvinte; trebuie trăită. Am rămas orfană la 20 de ani și am preluat tutela surorii mele de origine indiană. De atunci, vindecarea a devenit firul călăuzitor al vieții mele. Mai întâi cursuri de fotografie în Toscana, apoi am lucrat cu câini în mai multe domenii: asistență, sport și social. Lucrez la proiecte experimentale pentru persoane cu traume și tulburare de stres posttraumatic. În America, m-am specializat cu veterani, apoi am adaptat protocoalele în Italia. Animalul nu judecă: te obligă să respecți limitele. Este un proces educațional și terapeutic. Astăzi, cu trei copii sosiţi prin adopție națională și tutelă internațională, casa noastră este un mic laborator al coexistenței. Fiecare are propriul său spațiu. Este o casă vie, care respiră. Și toată lumea învață să se respecte reciproc.

- Pot fi șerpii dresați? - „Nu. Dar te recunosc. Înțeleg mirosurile și mișcările și devin mai calmi în preajma oamenilor pe care îi cunosc. Nu există afecțiune ca la câini: raționează prin instinct, supraviețuire și reproducere.”

- Mușcă? Întrebarea inevitabilă.

- „Niciodată adulții”, răspunde ea serafic. „Uneori, cei tineri, când îi obișnuiești cu contactul. Dar e mai mult o înţepătură decât o mușcătură.” Șerpii Marula sunt toți declarați, înregistrați și inspectați de Departamentul Silvic. Au evidențe medicale, rutine de hrănire cu șoareci, șobolani, pui, iepuri pentru cei mai în vârstă și chiar perioade de „odihnă”. „Încerc să respect anotimpurile, chiar și atunci când sunt în interior. În acest fel, își mențin ritmul natural.”