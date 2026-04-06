Povestea incredibilă a tânărului farmacist care colecționează Biblii de lux

Blake Musick, în vârstă de 38 de ani, farmacist din Johnson City, Tennessee, Statele Unite ale Americii, are o colecţie impresionantă de Biblii de lux, al căror preţ ajunge şi la câteva sute de euro.

Blake Musick şi-a spus povestea într-un interviu pentru publicaţia New York Times în Duminica Paștelui, în care a mărturisit că achiziţionează doar ediții de lux, cartonate, prețioase şii scumpe, relatează La Repubblica.

Cel mai nou exemplar, confecționat din piele de vacă maro, avea un preț de listă de 299,99 dolari, dar tânărul farmacist l-a găsit pe piața de vechituri de pe Facebook la preţul de 200 de dolari.

„Acesta este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu”, a declarat acesta pentru publicaţia americană. „Dacă este ceva atât de important, de ce să nu avem un exemplar cu adevărat frumos?”

Musick a primit prima sa Biblie în copilărie de la mama și tatăl său, care avea o copertă ilustrată potrivită pentru cei mici. De atunci, a început pasiunea sa pentru a colecţiona Biblii, iar în prezent a ajuns să aibă nu mai puţin de 70 de exemplare. Astfel colecţia sa numără Biblii cu coperți rabatabile pentru a proteja paginile în timpul călătoriilor și, mai presus de toate, ediții meticulos lucrate, în conformitate cu tendința pieței din ultimii ani care favorizează, chiar și în ficțiune, legăturile care transformă cărțile în obiecte unice, vândute desigur la un preț mai mare. Peste jumătate din Bibliile sale se încadrează în categoria „Biblii premium”, cu coperți realizate din materiale rafinate și cu ilustrații.

Aceasta este o piață în creștere, potrivit NYT, care estimează prețuri de până la 400 de dolari pentru textele care păstrează cuvântul lui Dumnezeu. Online, există un fel de club de fani ai Bibliei de lux , unde colecționarii fac schimb de sfaturi și își împărtășesc pasiunea: de la tehnici de adnotare la sugestii despre locurile unde să găsească cele mai bune oferte.

Sky Cline, un retailer premium de Biblii, intervievat de New York Times, a confirmat că piața este în creștere, descriind impactul puternic al anumitor evenimente globale asupra creșterii vânzărilor, de la pandemie până la asasinarea lui Charlie Kirk.

Anul trecut, în Statele Unite s-au vândut 19 milioane de exemplare de Biblii, un record al ultimilor 21 de ani și dublu față de anul 2019. Această tendință se înregistrează și în Marea Britanie.

Astfel, conform sondajului Spk Group , dezvăluit de The Guardian, în 2025 vânzările textului sacru au crescut cu 134% față de acum șase ani, cu o cifră de afaceri de 6 milioane și 300 de lire sterline.

„Oamenii încep să gândească așa: Dacă tot vrei să cumperi o Biblie, ia-ți una bună”, a declarat pentru New York Times Daniel Arroyo, fondatorul companiei premium de Biblii Humble Lamb, cu sediul în Kentucky. Humble Lamb și-a vândut prima Biblie în 2018 și a înregistrat vânzări de 2,7 milioane de dolari anul trecut. Majoritatea Bibliilor din catalogul său au prețuri cuprinse între 220 și 250 de dolari și au marginile vopsite. Potrivit Times, există un numitor comun pentru colecționarii de Biblii de lux: creștinii evanghelici de sex masculin.